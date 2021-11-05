«Копенгаген» обыграл ПАОК и другие результаты Лиги конференций

«Копенгаген» обыграл ПАОК в матче группового этапа Лиги конференций. Встреча завершилась со счетом 2:1.

У «Копенгагена» отличились Петер Анкерсен и Пеп Биель. В составе ПАОКа забил Андрия Живкович.

В матче группы Е «Унион» проиграл «Фейеноорду» со счетом 1:2. В параллельном матче группы пражская «Славия» победила «Маккаби» (1:0).

Во встрече группы G «Ренн» обыграл «Муру» (1:0).

Лига конференций

Группа F

ПАОК (Греция) — «Копенгаген» (Дания) — 1:2 (1:1)

Голы: А.Живкович, 8 (1:0). Анкерсен, 34 (1:1). Биель, 50 (1:2).

ПАОК (Греция): Пасхалакис, Креспо (Лукас Тэйлор, 63), Виейринья, Михай, Михаилидис, Бисесвар (Мург, 86), Эль-Каддури, Куртич, Шваб (Куциас, 86), А.Живкович, Свидерски (Акпом, 71).

«Копенгаген»: Юнссон, Бойлесен, Анкерсен (Габриэльсен, 74), Дикс, Хочолава, Кристансен, Лерагер, Биель (Балдурссон, 86), Стаге, Винн (Хейлунд, 86), Бовинг (Йоханнессон, 62).

Предупреждения: Свидерски, 53. Куртич, 74. Стаге, 77. Кристансен, 89. А.Живкович, 89. Юнссон, 90+1. Йоханнессон, 90+2. Хочолава, 90+4.

Удаление: Михаилидис, 90+4.

Судья: Рачковски (Польша).

4 ноября. Салоники. Стадион «Тумба».

Группа E

«Славия Пр» (Чехия) — «Маккаби Хайфа» (Израиль) — 1:0 (0:0)

Гол: Кухта, 49.

«Славия Пр» (Чехия): Мандоус, Качараба, Ба, Усу, Масопуст (Холеш, 72), Шевчик, Лингр (Траоре, 57), Оскар Дорли (Экпай, 82), Шамек (Крменчик, 57), Олайинка, Кухта (Плавшич, 72).

«Маккаби Хайфа» (Израиль): Коэн, Гершон, Гольдберг, Менахем (Абу Фани, 69), Меир, Чери, Хосе Родригес (Арад, 46), Хазиза, Мохамед (Леви, 83), Саар (Ацили, 61), Давид (Доньо, 61).

Предупреждения: Масопуст, 8. Менахем, 32. Чери, 50. Коэн, 50. Оскар Дорли, 54. Кухта, 63. Качараба, 88. Ацили, 88. Планич, 90+1. Мандоус, 90+2. Шевчик, 90+2.

Судья: Стеен (Норвегия).

4 ноября. Прага. Стадион «Синобо».

Группа G

«Ренн» (Франция) — «Мура» (Словения) — 1:0 (0:0)

Гол: Баде, 76.

«Ренн»: Сален, Агерд, Баде, Трюффер, Ассиньон, Буриго (Аблен, 75), Сантамария (Тэ, 66), Майер, Гирасси (Тел, 75), Террье (Лаборд, 66), Сулемана (Чауна, 88).

«Мура» (Словения): Обрадович, Коус, Штурм (Козар, 89), Карничник, Лотрич (Оуро, 68), Хорват (Т.Ципот, 88), Марушко, Лорбек (Бучек, 89), Пуцко, Карамарко, Мулахусейнович (Мароша, 82).

Предупреждения: Чауна, 90+3. Лаборд, 90+4.

Судья: Фришер (Эстония).

4 ноября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».