«Копенгаген» обыграл ПАОК и другие результаты Лиги конференций
«Копенгаген» обыграл ПАОК в матче группового этапа Лиги конференций. Встреча завершилась со счетом 2:1.
У «Копенгагена» отличились Петер Анкерсен и Пеп Биель. В составе ПАОКа забил Андрия Живкович.
В матче группы Е «Унион» проиграл «Фейеноорду» со счетом 1:2. В параллельном матче группы пражская «Славия» победила «Маккаби» (1:0).
Во встрече группы G «Ренн» обыграл «Муру» (1:0).
Лига конференций
Группа F
ПАОК (Греция) — «Копенгаген» (Дания) — 1:2 (1:1)
Голы: А.Живкович, 8 (1:0). Анкерсен, 34 (1:1). Биель, 50 (1:2).
ПАОК (Греция): Пасхалакис, Креспо (Лукас Тэйлор, 63), Виейринья, Михай, Михаилидис, Бисесвар (Мург, 86), Эль-Каддури, Куртич, Шваб (Куциас, 86), А.Живкович, Свидерски (Акпом, 71).
«Копенгаген»: Юнссон, Бойлесен, Анкерсен (Габриэльсен, 74), Дикс, Хочолава, Кристансен, Лерагер, Биель (Балдурссон, 86), Стаге, Винн (Хейлунд, 86), Бовинг (Йоханнессон, 62).
Предупреждения: Свидерски, 53. Куртич, 74. Стаге, 77. Кристансен, 89. А.Живкович, 89. Юнссон, 90+1. Йоханнессон, 90+2. Хочолава, 90+4.
Удаление: Михаилидис, 90+4.
Судья: Рачковски (Польша).
4 ноября. Салоники. Стадион «Тумба».
Группа E
«Славия Пр» (Чехия) — «Маккаби Хайфа» (Израиль) — 1:0 (0:0)
Гол: Кухта, 49.
«Славия Пр» (Чехия): Мандоус, Качараба, Ба, Усу, Масопуст (Холеш, 72), Шевчик, Лингр (Траоре, 57), Оскар Дорли (Экпай, 82), Шамек (Крменчик, 57), Олайинка, Кухта (Плавшич, 72).
«Маккаби Хайфа» (Израиль): Коэн, Гершон, Гольдберг, Менахем (Абу Фани, 69), Меир, Чери, Хосе Родригес (Арад, 46), Хазиза, Мохамед (Леви, 83), Саар (Ацили, 61), Давид (Доньо, 61).
Предупреждения: Масопуст, 8. Менахем, 32. Чери, 50. Коэн, 50. Оскар Дорли, 54. Кухта, 63. Качараба, 88. Ацили, 88. Планич, 90+1. Мандоус, 90+2. Шевчик, 90+2.
Судья: Стеен (Норвегия).
4 ноября. Прага. Стадион «Синобо».
Группа G
«Ренн» (Франция) — «Мура» (Словения) — 1:0 (0:0)
Гол: Баде, 76.
«Ренн»: Сален, Агерд, Баде, Трюффер, Ассиньон, Буриго (Аблен, 75), Сантамария (Тэ, 66), Майер, Гирасси (Тел, 75), Террье (Лаборд, 66), Сулемана (Чауна, 88).
«Мура» (Словения): Обрадович, Коус, Штурм (Козар, 89), Карничник, Лотрич (Оуро, 68), Хорват (Т.Ципот, 88), Марушко, Лорбек (Бучек, 89), Пуцко, Карамарко, Мулахусейнович (Мароша, 82).
Предупреждения: Чауна, 90+3. Лаборд, 90+4.
Судья: Фришер (Эстония).
4 ноября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».
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