«Судья отнял у нас два чистейших пенальти». Моуринью — о ничьей с «Буде-Глимтом»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал работу судей на матче 4-го тура групповой стадии Лиги конференций против «Буде-Глимта» (2:2).
«Мы сыграли далеко не лучшим образом, допускали много ошибок, особенно в первом тайме. Как только мяч доходил до Верету или Дарбо, сразу же следовала потеря. Счет на табло — 2:2, но нам не дали два чистейших пенальти. Можно говорить о чем угодно, но у «Буде-Глимта» 2 удара и 2 гола, а у нас 2 гола и 2 чистейших пенальти в ворота соперника, которые у нас отняли», — приводит Football Italia слова Моуринью.
Главным арбитром встречи был грек Анастасиос Папапетру.
«Рома» занимает второе место в группе C Лиги конференций с 7 очками.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/mourinho-saw-roma-errors-but-referee-was-decisive/
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