Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал работу судей на матче 4-го тура групповой стадии Лиги конференций против «Буде-Глимта» (2:2).

«Мы сыграли далеко не лучшим образом, допускали много ошибок, особенно в первом тайме. Как только мяч доходил до Верету или Дарбо, сразу же следовала потеря. Счет на табло — 2:2, но нам не дали два чистейших пенальти. Можно говорить о чем угодно, но у «Буде-Глимта» 2 удара и 2 гола, а у нас 2 гола и 2 чистейших пенальти в ворота соперника, которые у нас отняли», — приводит Football Italia слова Моуринью.

Главным арбитром встречи был грек Анастасиос Папапетру.

«Рома» занимает второе место в группе C Лиги конференций с 7 очками.