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«Судья отнял у нас два чистейших пенальти». Моуринью — о ничьей с «Буде-Глимтом»

Моуринью считает, что судья отнял у «Ромы» два пенальти в матче Лиги конференций с «Буде-Глимтом»
12:16
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал работу судей на матче 4-го тура групповой стадии Лиги конференций против «Буде-Глимта» (2:2).

«Мы сыграли далеко не лучшим образом, допускали много ошибок, особенно в первом тайме. Как только мяч доходил до Верету или Дарбо, сразу же следовала потеря. Счет на табло — 2:2, но нам не дали два чистейших пенальти. Можно говорить о чем угодно, но у «Буде-Глимта» 2 удара и 2 гола, а у нас 2 гола и 2 чистейших пенальти в ворота соперника, которые у нас отняли», — приводит Football Italia слова Моуринью.

Главным арбитром встречи был грек Анастасиос Папапетру.

«Рома» занимает второе место в группе C Лиги конференций с 7 очками.

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/mourinho-saw-roma-errors-but-referee-was-decisive/

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Иван Торопцев все материалы автора
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