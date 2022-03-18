Моуринью: «Мне жаль «Витесс», но «Рома» заслужила победу»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги конференций против «Витесса» (1:1, первый матч — 1:0).

«Мы умеем справляться с давлением, но это качество не длится вечно. Сейчас у нас 10-матчевая беспроигрышная серия. Мы боролись до конца, чтобы победить в основное время. Мы не думали о жеребьевке. Мне жаль «Витесс», но, учитывая две игры, мы заслужили победу. На выезде нам было очень тяжело», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

По сумме двух игр «Рома» обыграла «Витесс» со счетом 2:1. Жеребьевка четвертьфинала пройдет 18 марта в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне.