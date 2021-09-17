Нуну прокомментировал ничейный результат «Тоттенхэма» в матче с «Ренном»

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту подвел итоги матча Лиги конференций против «Ренна» (2:2).

«Это было не идеально. Мы хорошо начали игру, смогли забить. Сложно судить. Мы хорошо закончили матч, проявили большой характер и веру в то, чтобы изменить результат после того, как уступали. Это сложная команда, нелегко анализировать игру», — приводит слова Нуну официальный сайт УЕФА.

В следующем туре Лиги конференций «Тоттенхэм» встретится с «Мурой», «Ренн» сыграет с «Витессом». Матчи пройдут 30 сентября.