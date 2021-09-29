УЕФА прекратил расследование в отношении фанатов «Партизана»

Дисциплинарный комитет УЕФА прекратил расследование в отношении сербского «Партизана» по итогам матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против португальской «Санта-Клары», сообщает сайт УЕФА.

Встреча команд прошла в Белграде 26 августа и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. По информации португальских СМИ, футболист «Санта-Клары» подвергся расистским оскорблениями со стороны фанатов «Партизана». Из-за этого судья матча остановил встречу примерно на две минуты, проведя беседу с капитаном и главным тренером «Партизана».

УЕФА назначил инспектора по расследованию данного инцидента, но, как отмечается, в итоге тот пришел к выводу, что достаточных улик и доказательств для возбуждения дисциплинарного дела нет.