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Эль-Шаарави: «Моуринью мне доверяет, для меня большая честь тренироваться у кого-то вроде него»

08:37
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Форвард «Ромы» Стеффан Эль-Шаарави подвел итоги матча Лиги конференций против софийского ЦСКА (5:1).

«Моуринью вызвал большой энтузиазм. До сих пор нам удавалось следовать за ним и демонстрировать победный менталитет. Я доволен тем, что делаю. Моуринью — тренер, который много общается, он мне доверяет, и для меня большая честь тренироваться у кого-то вроде него», — приводит слова Эль Шаарави официальный сайт УЕФА.

В следующем туре «Рома» встретится с украинской «Зарей», ЦСКА сыграет с «Буде-Глимт». Матчи пройдут 30 сентября.

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Сергей Разин все материалы автора

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