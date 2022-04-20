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Сегодня, 17:32

Около 50 тысяч фанатов римлян поддержат клуб в ответном матче с «Лестером»

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На матче 1/2 финала Лиги конференций между «Ромой» и «Лестером» в Риме ожидается около 50 тысяч болельщиков итальянского клуба, сообщает Football Italia. Именно столько человек в режиме онлайн изъявили желание приобрести билет на матч.

По данным источника, несмотря на ажиотаж, большую часть билетов римский клуб продаст владельцам абонементов.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» занимает второе место по средней посещаемости с более чем 39 тысячами болельщиков за матч. Лидирует «Милан», чьи игры посещает более 40 тысяч фанатов.

Первый матч полуфинала Лиги конференций состоится 28 апреля в Лестере, ответный — 5 мая на Олимпийском стадионе в Риме.

Источник: https://football-italia.net/more-than-50000-fans-queuing-online-for-roma-vs-leicester-city-tickets/
Лига конференций
ФК Лестер
ФК Рома
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