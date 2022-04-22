УЕФА принял решение об использовании ВАР в полуфиналах Лиги конференций

В полуфиналах Лиги конференций будет использована система видеопомощи арбитрам (ВАР), сообщается на официальном сайте УЕФА.

Использование ВАР в финальном матче было анонсировано ранее. Также рассматривается вариант использования ВАР на более ранних стадиях со следующих сезонов.

В полуфиналах Лиги конференций встретятся «Лестер» и «Рома», а также «Фейеноорд» и «Марсель». Первые матчи пройдут 28 апреля, ответные — 5 мая. Финал турнира пройдет в Тиране 25 мая.