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«Моуринью — миф». Ди Канио раскритиковал португальского тренера

Ди Канио высказался о Жозе Моуринью
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Бывший футболист «Вест Хэма» Паоло Ди Канио раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью после победы в 1/4 финала Лиги конференций над «Буде-Глимтом» (5:2).

«Все восторгаются Моуринью из-за Лиги конференций, которую еще надо выиграть, между прочим. Да вы понимаете, что у «Буде-Глимта» половина основного состава разгружает лосося в порту? Моуринью — это миф. Давайте не будем говорить о перезагрузке итальянского футбола из-за Лиги конференций, хватит этой ерунды. Нужно оценивать вещи правильно. Смешно относиться серьезно к победе над «Буде-Глимтом», — цитирует Ди Канио Football Italia.

В полуфинале турнира римский клуб сыграет с «Лестером». Первый матч состоится 28 апреля, второй — 5 мая.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

1.73

ТБ 2.5

12%

1.53
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Спартак 1
Рубин 1
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П1

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1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

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Футбол
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Жозе Моуринью
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