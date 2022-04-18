Бывший футболист «Вест Хэма» Паоло Ди Канио раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью после победы в 1/4 финала Лиги конференций над «Буде-Глимтом» (5:2).

«Все восторгаются Моуринью из-за Лиги конференций, которую еще надо выиграть, между прочим. Да вы понимаете, что у «Буде-Глимта» половина основного состава разгружает лосося в порту? Моуринью — это миф. Давайте не будем говорить о перезагрузке итальянского футбола из-за Лиги конференций, хватит этой ерунды. Нужно оценивать вещи правильно. Смешно относиться серьезно к победе над «Буде-Глимтом», — цитирует Ди Канио Football Italia.

В полуфинале турнира римский клуб сыграет с «Лестером». Первый матч состоится 28 апреля, второй — 5 мая.