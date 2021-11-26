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«Мура» одержала первую победу в еврокубках, обыграв «Тоттенхэм»

00:17
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«Мура» впервые в своей истории одержала победу в матче еврокубков. Словенская команда победила «Тоттенхэм» в Лиге конференций (2:1).

В составе хозяев отличились Томи Хорват и Амадей Мароша. У гостей забил Харри Кейн.

«Мура» набрала три очка и занимает последнее место в группе G, не имея шансов выйти в плей-офф. У «шпор» семь очков и второе место.

Лига конференций. Группа G
25 нояб, 20:45. Ljudski vrt (Марибор)
Мура
2:1
Тоттенхэм Хотспур
Голы
Хорват, 11 (1:0), Кейн, 72 (1:1), Мароша, 90+4 (2:1)
Мура
Обрадович Коус Карничник Штурм (Лотрич, 77 ) Горенц Пуцко Козар (Оуро, 62 ) Хорват (Ципот, 87 ) Карамарко Лорбек Мулахусейнович (Мароша, 62 )
Тоттенхэм Хотспур
Голлини Доэрти (Дайер, 55) Санчес Родон (Лукас Моура, 55) Сессеньон Танганга Алли (Дэвис, 54) Ндомбеле (Хейбьерг, 76) Скипп Кейн Хиль (Сон Хын Мин, 54)
Предупреждения
Горенц 22, Мулахусейнович 27, Козар 35, Карамарко 53, Штурм 65, Лорбек 83, Мароша 89  -  Сессеньон 15, Алли 53
Удаления
Сессеньон 32 (вторая ж.к)
Судьи
Карвалью

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Леонид Волотко все материалы автора
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