«Мура» одержала первую победу в еврокубках, обыграв «Тоттенхэм»
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«Мура» впервые в своей истории одержала победу в матче еврокубков. Словенская команда победила «Тоттенхэм» в Лиге конференций (2:1).
В составе хозяев отличились Томи Хорват и Амадей Мароша. У гостей забил Харри Кейн.
«Мура» набрала три очка и занимает последнее место в группе G, не имея шансов выйти в плей-офф. У «шпор» семь очков и второе место.
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