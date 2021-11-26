«Мура» одержала первую победу в еврокубках, обыграв «Тоттенхэм»

«Мура» впервые в своей истории одержала победу в матче еврокубков. Словенская команда победила «Тоттенхэм» в Лиге конференций (2:1).

В составе хозяев отличились Томи Хорват и Амадей Мароша. У гостей забил Харри Кейн.

«Мура» набрала три очка и занимает последнее место в группе G, не имея шансов выйти в плей-офф. У «шпор» семь очков и второе место.