Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение команды в матче 5-го тура группового турнира Лиги конференций против «Муры» (1:2).

«После трех недель в клубе я начинаю понимать ситуацию, она очень сложная. На данный момент уровень «Тоттенхэма» не так высок», — передает слова Конте журналист Джонатан Вила в Twitter.

В группе G «шпоры» занимают 2-е место, набрав 7 очков.