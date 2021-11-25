Конте — о поражении «Тоттенхэма»: «Ситуация очень непростая»
Конте высказался о поражении «Тоттенхэма» от «Муры» в Лиге конференций
25 ноября, 23:55
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение команды в матче 5-го тура группового турнира Лиги конференций против «Муры» (1:2).
«После трех недель в клубе я начинаю понимать ситуацию, она очень сложная. На данный момент уровень «Тоттенхэма» не так высок», — передает слова Конте журналист Джонатан Вила в Twitter.
В группе G «шпоры» занимают 2-е место, набрав 7 очков.
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