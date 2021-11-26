«Раннерс» победил «ЧФР» и другие матчи Лиги конференций
00:53
«Раннерс» победил «ЧФР» в матче группового турнира Лиги конференций УЕФА. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Предупреждения
Судьи
Робертсон
У «Раннерс» отличились Альхаджи Камара и Симон Пизингер. Единственный гол «ЧФР» забил Чиприан Дяк.
В другом матч группы D «Яблонец» и АЗ сыграли вничью (1:1).
В матче группы А ЛАСК с минимальным счетом победил «Маккаби» из Тель-Авива (1:0).
Во встрече группы В «Анортосис» победил «Генк» со счетом 1:0.
АЗ
Виндаль Йенсен Хатзидиакос Мартинс Инди Вайндал Витрю (Сугавара, 78) Мидтсье (Абухлал, 90) де Вит Класи Павлидис (Гудмундссон, 78) Карлссон Эвьен (Рейндерс, 63)
Предупреждения
Судьи
Шюттенгрубер
Лига конференций. Группа A
25 нояб, 23:00. Bloomfield (Тель-Авив)
25 нояб, 23:00. Bloomfield (Тель-Авив)
Предупреждения
Судьи
Бризар
Лига конференций. Группа B
25 нояб, 23:00. GSP (Никосия)
25 нояб, 23:00. GSP (Никосия)
Анортосис Фамагуста
Цур Амбарцумян Араюури Рисванис Корреа Попович (Хрисостому, 57 ) Хушбауэр Иоанну Делетич (Христофи, 71 ) Варда (Корреа, 81 ) Христодулопулос (Рушиас, 81 )
Гент
Синан Болат Нгаде-Нгаджюи Кастро-Монтес (Самойс, 62) Ханше-Ольсон Годо (Оджиджа-Офоэ, 64) Овусу (Иломб, 82) Безус (Тиссудали, 63) Де Сарт Опери Лемайич (Депуатр, 63) Брюно
Предупреждения
Судьи
Шнидер
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