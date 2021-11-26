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«Раннерс» победил «ЧФР» и другие матчи Лиги конференций

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«Раннерс» победил «ЧФР» в матче группового турнира Лиги конференций УЕФА. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Лига конференций. Группа D
25 нояб, 23:00. AutoC Park Randers (Раннерс)
Раннерс
2:1
ЧФР
Голы
Камара, 68 (1:0), Дяк, 72 (1:1), Пизингер, 76 (2:1)
Раннерс
Карльгрен Каллесеэ Пизингер Марксен Копплин (Буннгор, 53 ) Йонсен Анкерсен (Оново, 84 ) Тибблинг Лауэнборг (Хаммерсхей-Мистрати, 66 ) Бундгор (Кехинде, 46 ) Эго (Камара, 66 )
ЧФР
Бэлгрэдян Буркэ Маня (Сушич, 72) Граовац Камора Боатенг (Родригес, 84) Бордеяну (Сигюрьенссон, 46) Пэун (Костаке, 84) Омрани Дяк Дебелюх (Алибек, 71)
Предупреждения
Хаммерсхей-Мистрати 88  -  Боатенг 75, Камора 90
Судьи
Робертсон

У «Раннерс» отличились Альхаджи Камара и Симон Пизингер. Единственный гол «ЧФР» забил Чиприан Дяк.

В другом матч группы D «Яблонец» и АЗ сыграли вничью (1:1).

В матче группы А ЛАСК с минимальным счетом победил «Маккаби» из Тель-Авива (1:0).

Во встрече группы В «Анортосис» победил «Генк» со счетом 1:0.

Лига конференций. Группа D
25 нояб, 23:00. Strelnice (Яблонец)
Яблонец
1:1
АЗ
Голы
Кратохвил, 7 (1:0), Эвьен, 44 (1:1)
Яблонец
Гануш Голик Зелены Кроб Сурзын Поважанец Гоуска (Долежал, 74 ) Пиларж Кратохвил (Хюбшман, 82 ) Плештил (Малински, 18 ) Чванчара
АЗ
Виндаль Йенсен Хатзидиакос Мартинс Инди Вайндал Витрю (Сугавара, 78) Мидтсье (Абухлал, 90) де Вит Класи Павлидис (Гудмундссон, 78) Карлссон Эвьен (Рейндерс, 63)
Предупреждения
Гануш 21, Сурзын 45, Зелены 55, Кроб 90  -  де Вит 19, Класи 40, Витрю 52, Мартинс Инди 86
Судьи
Шюттенгрубер
Лига конференций. Группа A
25 нояб, 23:00. Bloomfield (Тель-Авив)
Маккаби Тель-Авив
0:1
ЛАСК
Голы
Хорват, 89 (0:1)
Маккаби Тель-Авив
Перец Саборит Пивен Эрнандес Жералдес Йеини Хозез (Давидзада, 69 ) Каничовски Голаса (Шамир, 84 ) Кувас (Геррреро, 81 ) Перица (Халяйла, 70 )
ЛАСК
Шлагер Реннер Луккенедер (Визингер, 46) Боллер Флеккер (Поцманн, 61) Гргич Хюн Сок Хонг (Холланд, 60) Накамура Хорват Гойгингер (Грубер, 76) Карамоко (Шмидт, 77)
Предупреждения
Голаса 81  -  Луккенедер 28, Визингер 72, Поцманн 80
Судьи
Бризар
Лига конференций. Группа B
25 нояб, 23:00. GSP (Никосия)
Анортосис Фамагуста
1:0
Гент
Голы
Христодулопулос, 27 (1:0)
Анортосис Фамагуста
Цур Амбарцумян Араюури Рисванис Корреа Попович (Хрисостому, 57 ) Хушбауэр Иоанну Делетич (Христофи, 71 ) Варда (Корреа, 81 ) Христодулопулос (Рушиас, 81 )
Гент
Синан Болат Нгаде-Нгаджюи Кастро-Монтес (Самойс, 62) Ханше-Ольсон Годо (Оджиджа-Офоэ, 64) Овусу (Иломб, 82) Безус (Тиссудали, 63) Де Сарт Опери Лемайич (Депуатр, 63) Брюно
Предупреждения
Араюури 36, Хрисостому 81, Корреа 88, Рисванис 89  -  Овусу 30, Безус 61, Опери 71
Судьи
Шнидер

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Екатерина Савостина все материалы автора
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