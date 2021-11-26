«Раннерс» победил «ЧФР» и другие матчи Лиги конференций

«Раннерс» победил «ЧФР» в матче группового турнира Лиги конференций УЕФА. Встреча завершилась со счетом 2:1.

У «Раннерс» отличились Альхаджи Камара и Симон Пизингер. Единственный гол «ЧФР» забил Чиприан Дяк.

В другом матч группы D «Яблонец» и АЗ сыграли вничью (1:1).

В матче группы А ЛАСК с минимальным счетом победил «Маккаби» из Тель-Авива (1:0).

Во встрече группы В «Анортосис» победил «Генк» со счетом 1:0.