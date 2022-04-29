Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 03:42

Лукмен прокомментировал ничью с «Ромой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Лестера» Адемола Лукмен прокомментировал ничью с «Ромой» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.
«В отдельные периоды мы зажимали соперника. Мы создавали моменты, но, к сожалению, не смогли добиться победы. Ответный матч будет сложным, болельщики будут за соперника, но мы постараемся победить», — цитирует пресс-служба УЕФА Лукмена.

Ответная игра пройдет в Италии в следующий четверг, 5 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Футбол
Лига конференций
ФК Лестер
ФК Рома
0
Читайте также
«У Славки была тяжелая авария. Сотрясение, лицевые травмы, порезы. Но мозг не задет». Истории про легенд нашего хоккея
Нам нужно было это рубилово в такое сложное время для спорта! Спасибо ЦСКА и «Металлургу» за лучший финал Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пеллегрини: «Чувствуем, что «Рома» может добиться положительного результата»

Моуринью уверен, что полгода назад «Рома» бы проиграла «Лестеру»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости