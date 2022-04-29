Лукмен прокомментировал ничью с «Ромой»

Нападающий «Лестера» Адемола Лукмен прокомментировал ничью с «Ромой» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«В отдельные периоды мы зажимали соперника. Мы создавали моменты, но, к сожалению, не смогли добиться победы. Ответный матч будет сложным, болельщики будут за соперника, но мы постараемся победить», — цитирует пресс-служба УЕФА Лукмена.

Ответная игра пройдет в Италии в следующий четверг, 5 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.