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Моуринью о разгроме софийского ЦСКА: «Меня совершенно не устроило выступление «Ромы»

08:22
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча Лиги конференций против софийского ЦСКА (5:1).

«Меня совершенно не устроило выступление команды. Мы не играли качественно, всего два дня назад мы отрабатывали такие эпизоды, но крайние защитники особо не давили, не хватало интенсивности, мы проиграли столько борьбы в защите. Я не могу сказать, что мы играли плохо, но в то же время мы не играли хорошо. Да, у нас больше качества, чем у ЦСКА, но мы сделали недостаточно», — приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.

В следующем туре «Рома» встретится с украинской «Зарей», ЦСКА сыграет с «Буде-Глимт». Матчи пройдут 30 сентября.

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Сергей Разин все материалы автора

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