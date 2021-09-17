Пеллегрини подпишет новый контракт с «Ромой»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после матча 1-го тура группового турнира Лиги конференций против софийского ЦСКА объявил, что полузащитник Лоренцо Пеллегрини подпишет новый контракт.

Нынешний договор 25-летнего капитана команды с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Футболист с 2017 года выступает за «Рому». При этом он является воспитанником клуба, который покинул в 2015 году ради перехода в «Сассуоло».

9 сентября сообщалось, что Пеллегрини подпишет новое соглашение с «Ромой» с зарплатой в размере 3 миллиона евро в год. При этом из контракта уберут сумму выкупа футболиста за 30 миллионов евро.