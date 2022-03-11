«ПСВ» и «Копенгаген» забили 8 голов на двоих, «Марсель» выиграл у «Базеля»

«ПСВ» и «Копенгаген» забили 8 голов на двоих

«ПСВ» сыграл вничью с «Копенгагеном» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 4:4. Игра прошла в Нидерландах.

Гости трижды забили в первом тайме, на что соперники ответили всего одним голом. После перерыва ПСВ удалось отыграться, но на 78-й минуте «Копенгаген» забил четвертый мяч. Спас голландцев от поражения гол Зехави на 85-й минуте.

В другой встрече «Марсель» на своем поле выиграл у «Базеля». В составе провансальцев дублем отметился Аркадиуш Милик. У гостей гол престижа забил Себастьяно Эспозито.

Ответные игры пройдут через неделю — 17 марта.