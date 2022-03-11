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«ПСВ» и «Копенгаген» забили 8 голов на двоих, «Марсель» выиграл у «Базеля»

«ПСВ» и «Копенгаген» забили 8 голов на двоих
Евгений Козинов
Корреспондент
10 марта. «ПСВ» — «Копенгаген» — 4:4.
Фото Twitter

«ПСВ» сыграл вничью с «Копенгагеном» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 4:4. Игра прошла в Нидерландах.

Гости трижды забили в первом тайме, на что соперники ответили всего одним голом. После перерыва ПСВ удалось отыграться, но на 78-й минуте «Копенгаген» забил четвертый мяч. Спас голландцев от поражения гол Зехави на 85-й минуте.

Лига конференций. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
4:4
Копенгаген
Голы
Йоханнессон, 6 (0:1), Гакпо, 21 (1:1), Биель, 23 (1:2), Лерагер, 43 (1:3), Доан, 50 (2:3), Гакпо, 70 (3:3), Биель, 78 (3:4), Захави, 85 (4:4)
Нереализованный пенальти
Гакпо 62
ПСВ
Дроммел Тезе Обиспо Макс Сангаре (Винисиус, 83) Гутьеррес Мауру Жуниор Верман (Доан, 47) Гетце Мадуэке (Захави, 46) Гакпо
Копенгаген
Грабара Вавро Бойлесен Анкерсен Кристансен Стаге Йоханнессон (Дикс, 64) Лерагер (Хойлунд, 86) Биель Бевинг (Барджи, 75) Фальк
Предупреждения
Тезе 75’, Гутьеррес 90+3’  -  Кристансен 49’, Хойлунд 87’
Судьи
Поусон (Англия)

В другой встрече «Марсель» на своем поле выиграл у «Базеля». В составе провансальцев дублем отметился Аркадиуш Милик. У гостей гол престижа забил Себастьяно Эспозито.

Лига конференций. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
2:1
Базель
Голы
Милик, 19 (1:0), Милик, 68 (2:0), Эспозито, 79 (2:1)
Марсель
Манданда Салиба Чалета-Цар Колашинац (Перес, 78) Камара Гендузи Жерсон Ронжье Милик Пайет (Харит, 79) Дженгиз Юндер
Базель
Линднер Каттербах Пельмар Тавареш Касами Фрай Джака (Бюргер, 71) Эспозито Миллар (Малес, 70) Ндой Чалов (Фернандеш, 70)
Предупреждения
Пайет 43’  -  Бюргер 81’, Малес 90+2’
Судьи
Пельто (Босния и Герцеговина)

Ответные игры пройдут через неделю — 17 марта.

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ФК Базель
ФК Копенгаген
ФК Марсель
ФК ПСВ
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