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Курбан Бердыев считает, что «Кайрат» провел лучший матч под его руководством

21:50
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Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев прокомментировал поражение от «Карабаха» (1:2).

«Тяжелая игра, — цитирует Бердыева Vesti.kz. — Два удара в створ — два гола. Есть удовлетворение от качества нашей игры, но не от результата. Пропустили две контратаки, и подвела реализация.

Я ребятам сказал, что это была лучшая игра при нашей совместной работе. Но не хватает рук на все, оборона при контратаках. В целом они знают принципы в таких элементах, но...»

На гол Ибраима Ваджи и Абделлы Зубира хозяева ответили точным ударом Хосе Канте. В составе «Кайрата», который тренирует Курбан Бердыев, весь матч провел экс-форвард ЦСКА. Вагнер Лав.

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Евгений Петров все материалы автора
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