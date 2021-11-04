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Хайкин выйдет в стартовом составе «Буде-Глимта» на матч против «Ромы»

21:59
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Стал известен стартовый состав «Буде-Глимта» на матч 4-го тура Лиги конференций против «Ромы».

С первых минут в составе норвежского клуба выйдет российский вратарь Никита Хайкин, который получил вызов в национальную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Матч «Рома» — «Буде-Глимт» пройдет в Риме и начнется в 23:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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