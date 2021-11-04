«Кайрат» под руководством Бердыева уступил «Карабаху», потерпев третье поражение в Лиге конференций

«Кайрат» в матче 4-го тура группового этапа Лиги конференций уступил «Карабаху» со счетом 1:2.

На гол Ибраима Ваджи и Абделлы Зубира хозяева ответили точным ударом Хосе Канте. В составе «Кайрата», который тренирует Курбан Бердыев, весь матч провел Вагнер Лав, а у «Карабаха» на 61-й минуте вышел Рамиль Шейдаев.

После этого матча «Кайрат» с одним очком занимает третье место в группе H, «Карабах» с 10 очками — на первой строчке.

В параллельном матче эстонская «Флора» сыграла вничью с кипрским «Анторосисом» со счетом 2:2. Обе команды имеют по 2 очка и занимают 3-4 места в группе B.

Лига конференций

Группа H

«Кайрат» (Казахстан) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:2 (0:0)

Голы: Ваджи, 58 (0:1). Канте Мартинес, 68 (1:1). Зубир, 72 (1:2).

«Кайрат» (Казахстан): Покатилов, Баньяк, Дугалич, Алип (Поляков, 78), Оганесян, Косович (Шушеначев, 81), Гуральски, Вороговский (Миканович, 73), Рикарду Алвеш, Вагнер Лав, Канте Мартинес.

«Карабах» (Азербайджан): Магомедалиев, Медведев, Гусейнов (Вешович, 60), Медина, Озобич (Ришард Алмейда, 84), Гараев, Зубир (Гурбанлы, 90+5), Байрамов, Патрик Андраде, Кади (Шейдаев, 61), Ваджи (Мустафазаде, 90+4).

Предупреждения: Медина, 5. Канте Мартинес, 37. Гуральски, 45. Кади, 59. Косович, 60.

Судья: Мунтян (Молдавия).

4 ноября. Алма-Ата. Стадион «Центральный».

Группа B

«Флора» (Эстония) — «Анортосис Фамагуста» (Кипр) — 2:2 (0:2)

Голы: Христофи, 29 (0:1). Попович, 33 (0:2). Саппинен, 55 (1:2). Зенев, 58 (2:2).

«Флора» (Эстония): Игонен, Калласте (Лукка, 46), Кууск, Лиландер (Хуссар, 56), Пюрг, Васильев, Поом, Соометс, Зенев (Аллику, 80), Ойямаа (Миллер, 90+1), Саппинен.

«Анортосис Фамагуста» (Кипр): Цур, Амбарцумян, Антониадес, Рисванис (Араюури, 46), Авраам (Делетич, 62), Хушбауэр, Артиматас, Варда, Попович (Христодулопулос, 80), Христофи (А.Корреа, 62), Качарава.

Предупреждения: Рисванис, 8. Соометс, 10. Лукка, 66. Амбарцумян, 83.

Судья: Йеаннесеарсон (Фарерские Острова).

4 ноября. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».