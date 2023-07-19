Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Игры
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 21:40

«Ференцварош» Черчесова сыграет с «Шемрок Роверс» в отборе Лиги конференций после вылета из Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Стал известен соперник «Ференцвароша» по второму раунду квалификации Лиги конференций.

19 июля команда Станислава Черчесова по итогам двух встреч уступила «Клаксвику» (0:0; 0:3) с Фарерских островов в первом раунде отбора Лиги чемпионов. После этого «Ференцварош» продолжит выступления в Лиге конференций.

Во втором отборочном раунде турнира венгерский клуб встретится с «Шемрок Роверс». Ирландская команда уступила в первом раунде отбора ЛЧ исландскому «Брейдаблику» (1:2; 1:3).

Станислав Черчесов
Футбол
Лига конференций
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ференцварош
4
3
Читайте также
Ван дер Сара перевели из реанимации в общее отделение
Глава Дагестана Меликов поручил мэру Махачкалы переименовать стадион имени Исинбаевой
На теле убитого в Москве мальчика обнаружили больше 10 ножевых ранений
Актер «Бандитского Петербурга» скончался после съемок в новом кинопроекте
Верховный суд РФ встал на сторону купившего вещи в 846 раз дешевле волгоградца
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минское «Динамо» упустило победу над «Железничаром» в первом матче квалификации Лиги конференций
Новости
RSS RSS
Все новости