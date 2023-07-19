«Ференцварош» Черчесова сыграет с «Шемрок Роверс» в отборе Лиги конференций после вылета из Лиги чемпионов

Стал известен соперник «Ференцвароша» по второму раунду квалификации Лиги конференций.

19 июля команда Станислава Черчесова по итогам двух встреч уступила «Клаксвику» (0:0; 0:3) с Фарерских островов в первом раунде отбора Лиги чемпионов. После этого «Ференцварош» продолжит выступления в Лиге конференций.

Во втором отборочном раунде турнира венгерский клуб встретится с «Шемрок Роверс». Ирландская команда уступила в первом раунде отбора ЛЧ исландскому «Брейдаблику» (1:2; 1:3).