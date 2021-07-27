«Торсхавн» и «Хибернианс» вышли в третий отборочный раунд Лиги конференций

Фарерский клуб «Торсхавн» обыграл черногорскую «Будучност» (2:0) в ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций.

В первой игре «Торсхавн» также выиграл 4:0 и по сумме двух матчей пробился в следующую стадию.

Мальтийский «Хибернианс» во второй раз обыграл представителя Сан-Марино «Фольгоре» (4:2) и вышел в третий раунд.

Лига конференций

Второй отборочный раунд. Путь чемпионов

Ответные матчи

«Будучност» (Черногория) — «ХБ Торсхавн» (Фарерские Острова) — 0:2 (0:1)

Первый матч — 0:4

«Хибернианс» (Мальта) — «Фольгоре» (Сан-Марино) — 4:2 (1:2)

Первый матч — 3:1