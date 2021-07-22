Хоккейный «Сочи» поздравил футбольный клуб с первой победой в еврокубках

Поздравляем футбольных одноклубников с отличной победой в первом в истории клуба матче в еврокубках. Сегодня @pfcsochi дома переиграл азербайджанский клуб «Кешлы» со счетом 3:0. Желаем сочинцам удачи в ответной игре и успешного похода за трофеем в Лиге конференций УЕФА. pic.twitter.com/BUHOz84BGU