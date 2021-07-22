Хоккейный «Сочи» поздравил футбольный клуб с первой победой в еврокубках
22:03
«Сочи» победил азербайджанский футбольный клуб «Кешлы» со счетом 3:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Для российского клуба это был первый матч в еврокубке в истории.
Хоккейный «Сочи» поздравил одноклубников с этим успехом.
Ответный матч пройдет в Азербайджане 29 июля.
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