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Хоккейный «Сочи» поздравил футбольный клуб с первой победой в еврокубках

22:03
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«Сочи» победил азербайджанский футбольный клуб «Кешлы» со счетом 3:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Для российского клуба это был первый матч в еврокубке в истории.

Хоккейный «Сочи» поздравил одноклубников с этим успехом.

Ответный матч пройдет в Азербайджане 29 июля.

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Иван Шитик все материалы автора

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