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«Копенгаген» разгромил «Торпедо-БелАЗ» в матче квалификационного раунда Лиги конференций

22:05
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Датский «Копенгаген» разгромил «Торпедо-БелАЗ» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Белорусский клуб на своем поле проиграл со счетом 1:4.

Также поражение потерпело брестское «Динамо». Команда в гостях уступила чешской «Виктории Пльзень» со счетом 1:2.

Лига конференций

2-й отборочный раунд

«Копенгаген» (Дания) — «Торпедо-БелАЗ» (Белоруссия) — 4:1 (1:0)

22 июля. Копенгаген. Стадион «Паркен».

«Виктория Пл» (Чехия) — «Динамо Брс» (Белоруссия) — 2:1 (2:0)

22 июля. Пльзень. Стадион «Дусан Арена».

«Локомотив Пл» (Болгария) — «Словацко» (Чехия) — 1:0 (0:0)

22 июля. Пловдив. Стадион «Локомотив».

«Гзира Юнайтед» (Мальта) — «Риека» (Хорватия) — 0:2 (0:0)

22 июля. Та Кали. Стадион «Национальный».

«Аполлон» (Кипр) — «Жилина» (Словакия) — 1:3 (1:2)

22 июля. Лимассол. Стадион «Tsirion Stadium».

АЕЛ (Кипр) — «Влазния» (Албания) — 1:0 (1:0)

22 июля. Лимассол. Стадион «Tsirion Stadium».

«Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша) — 0:0

22 июля. Мариямполе. Стадион «Судува».

«Рига» (Латвия) — «Шкендия» (Македония) — 2:0 (1:0)

22 июля. Рига. Стадион «Сконто».

«ЦСКА Сф» (Болгария) — «Лиепая» (Латвия) — 0:0

22 июля. София. Стадион Болгарской Армии.

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