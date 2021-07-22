«Динамо» из Батуми проиграло БАТЭ в матче Лиги конференций
21:55
«Динамо» из Батуми уступило белорусскому БАТЭ в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Грузинский клуб на своем поле проиграл со счетом 0:1.
Лига конференций
2-й отборочный раунд
«Динамо Бт» (Грузия) — БАТЭ (Белоруссия) — 0:1 (0:0)
22 июля. Кобулети. Стадион «Chele Arena».
«Петрокуб» (Молдавия) — «Сивасспор» (Турция) — 0:1 (0:1)
22 июля. Хынчешты. Стадион «Municipal Stadium».
«Теута» (Албания) — «Интер Э» (Андорра) — 0:2 (0:1)
22 июля. Дуррес. Стадион «Нико Дована».
«Лачи» (Албания) — «Университатя Кр» (Румыния) — 1:0 (1:0)
22 июля. Лачи. Стадион «Laci Stadium».
«Спартак Тр» (Словакия) — «Сепси» (Румыния) — 0:0
22 июля. Трнава. Стадион «Антон Малатински».
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