«Маккаби» на выезде разгромил ХИК в матче Лиги конференций со счетом 5:0

В матче третьего тура группового турнира Лиги конференций ХИК уступил «Маккаби» из Тель-Авива (0:5).

Дубль в составе победителей сделал Гавриэль Каничовски. Также отличились Стипе Перица, Энрик Саборит и Эден Шамир.

«Маккаби» набрал семь очков и лидирует в группе А. У ХИКа три очка и третья позиция.

Лига конференций

Группа А

3-й тур

ХИК (Финляндия) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — 0:5 (0:1)

Голы: Каничовски, 28 (0:1). Перица, 49 — с пенальти (0:2). Каничовски, 60 (0:3). Саборит, 87 — с пенальти (0:4). Шамир, 90+4 (0:5).

ХИК: Кето, Морен, Мурильо, О`Шонесси, Теньо, Лингман, Джало (Куасиви-Бениссан, 67), Жаир (Пелтола, 82), Р.Риски (Олусанья, 82), Валенчич (Терхо, 61), Хостикка (Р.Риски, 46).

«Маккаби Тель-Авив»: Перец, Йеини (Шахар, 88), Саборит, Жералдес, Эрнандес, Пивен, Голаса (Шамир, 64), Глазер, Каничовски (Хозез, 88), Перица (Халяйла, 78), Кувас (Геррреро, 77).

Предупреждения: Пивен, 66. О`Шонесси, 87.

Судья: Орел (Чехия).

21 октября. Хельсинки. Стадион «Телиа 5G-Арена»