Лига конференций УЕФА: «Тоттенхэм» проиграл «Витессу» и другие результаты

«Тоттенхэм» проиграл «Витессу» в матче Лиги конференций УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу голландцев.

Единственный гол забил Максимилиан Виттек.

В другом матче группы G «Ренн» обыграл «Муру» со счетом 2:1.

В матче группы H «Карабах» победил «Кайрат» (2:1).

ПАОК победил «Копенгаген» в матче группы F (2:1).

Во встрече группы Е «Маккаби» из Хайфы обыграл пражскую «Славию» со счетом 1:0, а «Фейеноорд» победил «Унион» (3:1).

В группе B «Анортосис Фамагуста» и «Флора» сыграли вничью (2:2). А в группе А ЛАСК победил «Алашкерт» со счетом 3:0.

Лига конференций

Группа G

«Витесс» (Нидерланды) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 1:0 (0:0)

Гол: Виттек, 78.

«Витесс» (Нидерланды): Шуберт, Даса, Расмуссен, Дуки, Базур, Беро, Тронстад, Виттек (Гаек, 87), Дарфалу, Фредериксен (Бейтинк, 85), Опенда (Ороз, 90+1).

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия): Голлини, Дэвис, Санчес, Родон, Танганга, Уинкс, Алли, Ло Сельсо, Бергвайн, Хиль, Скарлетт (Маркандей, 75).

Предупреждения: Беро, 13. Бергвайн, 41. Санчес, 72. Скарлетт, 74. Уинкс, 80. Виттек, 81. Бейтинк, 90.

Судья: Осмерс (Германия).

21 октября. Арнем. Стадион «ГелреДом».

Группа G

«Мура» (Словения) — «Ренн» (Франция) — 1:2 (1:2)

Голы: Гирасси, 17 (0:1). Лотрич, 20 (1:1). Лаборд, 41 (1:2).

«Мура» (Словения): Обрадович, Коус, Штурм, Карничник, Горенц, Лотрич (Мароша, 80), Хорват (К.Ципот, 87), Марушко, Лорбек (Оуро, 72), Пуцко (Мандич, 73), Мулахусейнович (Клепач, 87).

«Ренн»: Гомис, Траоре, Агерд, Трюффер, Омари, Буриго (Чауна, 63), Сантамария, Тэ (Майер, 64), Лаборд (Ассиньон, 77), Гирасси (Угочукву, 87), Сулемана (Террье, 46).

Предупреждения: Чауна, 88. Марушко, 90+4.

Судья: Чинков (Болгария).

21 октября. Марибор. Стадион «Людски врт».

Группа A

«Алашкерт» (Армения) — ЛАСК (Австрия) — 0:3 (0:1)

Голы: Хюн Сок Хонг, 35 (0:1). Гойгингер, 68 (0:2). Михорль, 90+2 (0:3).

Нереализованный пенальти: Моншайн, 31 (штанга)

«Алашкерт» (Армения): Канчаревич, Крючков, Кадьо, Болевич, Хурцидзе, Папикян (Алессандро, 79), Овсепян, Камета (Никсон, 78), Джеймс (Едигарян, 66), Безекур (Гоме, 61), Эмбало.

ЛАСК (Австрия): Шлагер, Поцманн, Луккенедер, Маресич, Михорль, Боллер (Холланд, 57), Реннер, Хюн Сок Хонг (Гргич, 57), Моншайн (Шмидт, 57), Гойгингер (Грубер, 79), Карамоко (Балич, 69).

Предупреждения: Боллер, 27. Поцманн, 62.

Судья: Мое (Дания).

21 октября. Ереван. Стадион «Республиканский им. Вазгена Саркисяна».

Группа H

«Карабах» (Азербайджан) — «Кайрат» (Казахстан) — 2:1 (0:1)

Голы: Канте Мартинес, 19 (0:1). Шейдаев, 79 (1:1). Гусейнов, 90+1 (2:1).

«Карабах» (Азербайджан): Магомедалиев, Медведев, Гусейнов, Медина, Озобич (Вешович, 86), Гараев (Ришард Алмейда, 86), Зубир (Мустафазаде, 90+5), Байрамов, Патрик Андраде, Кади, Ваджи (Шейдаев, 70).

«Кайрат» (Казахстан): Покатилов, Поляков, Баньяк, Дугалич, Миканович, Алип, Косович (Гуральски, 72), Вороговский, Рикарду Алвеш (Абикен, 84), Жуау Паулу да Силва (Алыкулов, 75), Канте Мартинес (Шушеначев, 85).

Предупреждения: Магомедалиев, 18. Ваджи, 27. Рикарду Алвеш, 64. Шушеначев, 90+5.

Судья: Арановский (Украина).

21 октября. Баку. Стадион «Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова».

Группа E

«Маккаби Хайфа» (Израиль) — «Славия Пр» (Чехия) — 1:0 (1:0)

Гол: Доньо, 24.

«Маккаби Хайфа» (Израиль): Коэн, Тавата (Менахем, 62), Планич, Гольдберг, Меир, Хосе Родригес, Жабер (Гершон, 84), Мохамед, Ацили (Чери, 69), Доньо (Саар, 69), Давид (Хазиза, 61).

«Славия Пр» (Чехия): Коларж, Качараба, Ба, Усу, Станчу (Лингр, 66), Траоре, Оскар Дорли, Шранц (Экпай, 76), Олайинка, Плавшич (Шамек, 46), Кухта (Крменчик, 67).

Предупреждения: Гольдберг, 9. Тавата, 41. Ба, 45. Коэн, 71. Шамек, 90+1. Менахем, 90+5.

Судья: Фаркаш (Венгрия).

21 октября. Хайфа. Стадион «Самми Офер».

Группа E

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Унион Б» (Германия) — 3:1 (2:1)

Голы: Джаханбахш, 11 (1:0). Линссен, 29 (2:0). Авонийи, 35 (2:1). Синистерра, 76 (3:1).

«Фейеноорд» (Нидерланды): Бейло, Траунер, Гертрайда, Маласиа, Педерсен, Торнстра, Тил, Оркун Кекчю (Эурснес, 83), Линссен (Дессерс, 83), Джаханбахш (Нелсон, 83), Синистерра.

«Унион Б» (Германия): Луте, Триммель, Кнохе (Фогльзаммер, 78), Баумгартль, Еккель, Пухач (Гиссельманн, 79), Хедира, Премель, Мевальд (Тойхерт, 79), Крузе (Беккер, 67), Авонийи (Беренс, 66).

Предупреждения: Хедира, 78. Фогльзаммер, 90.

Судья: Круашвили (Грузия).

21 октября. Роттердам. Стадион «Де Кайп».

Группа F

«Копенгаген» (Дания) — ПАОК (Греция) — 1:2 (0:2)

Голы: Сидклей, 19 (0:1). А.Живкович, 38 (0:2). Биель, 80 (1:2).

«Копенгаген»: Грабара, Бойлесен, Анкерсен, Дикс, Хочолава, Лерагер, Биель, Йоханнессон (Йелерт, 74), Балдурссон (Сингх, 17. Хейлунд, 84), Винн, Бовинг (Юнссон, 11).

ПАОК (Греция): Пасхалакис, Сидклей, Михай, Михаилидис (Варела, 74), Лукас Тэйлор, Бисесвар (Аугусту, 74), Шваб (Эль-Каддури, 64), Эсити, Митрицэ (Мург, 87), А.Живкович, Свидерски (Акпом, 83).

Предупреждения: Михаилидис, 22. Лерагер, 41. Йоханнессон, 52. Пасхалакис, 69. А.Живкович, 82. Свидерски, 83. Винн, 88.

Удаление: Грабара, 9.

Судья: Ламбрехтс (Бельгия).

21 октября. Копенгаген. Стадион «Паркен».

Группа B

«Анортосис Фамагуста» (Кипр) — «Флора» (Эстония) — 2:2 (2:1)

Голы: Делетич, 25 (1:0). Попович, 28 (2:0). Саппинен, 38 (2:1). Саппинен, 80 (2:2).

«Анортосис Фамагуста» (Кипр): Цур, Амбарцумян (Корреа, 46), Араюури, Антониадес (Авраам, 75), Рисванис, Хушбауэр, Артиматас, Варда, Попович (Иоанну, 69), Делетич (Кальцас, 59), Качарава (Христодулопулос, 60).

«Флора» (Эстония): Игонен, Калласте, Кууск, Лиландер, Пюрг, Васильев, Поом (Миллер, 70), Соометс, Зенев, Ойямаа (Аллику, 66), Саппинен (Кураксин, 83).

Предупреждения: Рисванис, 18. Аллику, 81.

Судья: Вод (Венгрия).

21 октября. Никосия. Стадион ГСП.