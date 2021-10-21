Лига конференций УЕФА: «Тоттенхэм» проиграл «Витессу» и другие результаты
«Тоттенхэм» проиграл «Витессу» в матче Лиги конференций УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу голландцев.
Единственный гол забил Максимилиан Виттек.
В другом матче группы G «Ренн» обыграл «Муру» со счетом 2:1.
В матче группы H «Карабах» победил «Кайрат» (2:1).
ПАОК победил «Копенгаген» в матче группы F (2:1).
Во встрече группы Е «Маккаби» из Хайфы обыграл пражскую «Славию» со счетом 1:0, а «Фейеноорд» победил «Унион» (3:1).
В группе B «Анортосис Фамагуста» и «Флора» сыграли вничью (2:2). А в группе А ЛАСК победил «Алашкерт» со счетом 3:0.
Лига конференций
Группа G
«Витесс» (Нидерланды) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — 1:0 (0:0)
Гол: Виттек, 78.
«Витесс» (Нидерланды): Шуберт, Даса, Расмуссен, Дуки, Базур, Беро, Тронстад, Виттек (Гаек, 87), Дарфалу, Фредериксен (Бейтинк, 85), Опенда (Ороз, 90+1).
«Тоттенхэм Хотспур» (Англия): Голлини, Дэвис, Санчес, Родон, Танганга, Уинкс, Алли, Ло Сельсо, Бергвайн, Хиль, Скарлетт (Маркандей, 75).
Предупреждения: Беро, 13. Бергвайн, 41. Санчес, 72. Скарлетт, 74. Уинкс, 80. Виттек, 81. Бейтинк, 90.
Судья: Осмерс (Германия).
21 октября. Арнем. Стадион «ГелреДом».
Группа G
«Мура» (Словения) — «Ренн» (Франция) — 1:2 (1:2)
Голы: Гирасси, 17 (0:1). Лотрич, 20 (1:1). Лаборд, 41 (1:2).
«Мура» (Словения): Обрадович, Коус, Штурм, Карничник, Горенц, Лотрич (Мароша, 80), Хорват (К.Ципот, 87), Марушко, Лорбек (Оуро, 72), Пуцко (Мандич, 73), Мулахусейнович (Клепач, 87).
«Ренн»: Гомис, Траоре, Агерд, Трюффер, Омари, Буриго (Чауна, 63), Сантамария, Тэ (Майер, 64), Лаборд (Ассиньон, 77), Гирасси (Угочукву, 87), Сулемана (Террье, 46).
Предупреждения: Чауна, 88. Марушко, 90+4.
Судья: Чинков (Болгария).
21 октября. Марибор. Стадион «Людски врт».
Группа A
«Алашкерт» (Армения) — ЛАСК (Австрия) — 0:3 (0:1)
Голы: Хюн Сок Хонг, 35 (0:1). Гойгингер, 68 (0:2). Михорль, 90+2 (0:3).
Нереализованный пенальти: Моншайн, 31 (штанга)
«Алашкерт» (Армения): Канчаревич, Крючков, Кадьо, Болевич, Хурцидзе, Папикян (Алессандро, 79), Овсепян, Камета (Никсон, 78), Джеймс (Едигарян, 66), Безекур (Гоме, 61), Эмбало.
ЛАСК (Австрия): Шлагер, Поцманн, Луккенедер, Маресич, Михорль, Боллер (Холланд, 57), Реннер, Хюн Сок Хонг (Гргич, 57), Моншайн (Шмидт, 57), Гойгингер (Грубер, 79), Карамоко (Балич, 69).
Предупреждения: Боллер, 27. Поцманн, 62.
Судья: Мое (Дания).
21 октября. Ереван. Стадион «Республиканский им. Вазгена Саркисяна».
Группа H
«Карабах» (Азербайджан) — «Кайрат» (Казахстан) — 2:1 (0:1)
Голы: Канте Мартинес, 19 (0:1). Шейдаев, 79 (1:1). Гусейнов, 90+1 (2:1).
«Карабах» (Азербайджан): Магомедалиев, Медведев, Гусейнов, Медина, Озобич (Вешович, 86), Гараев (Ришард Алмейда, 86), Зубир (Мустафазаде, 90+5), Байрамов, Патрик Андраде, Кади, Ваджи (Шейдаев, 70).
«Кайрат» (Казахстан): Покатилов, Поляков, Баньяк, Дугалич, Миканович, Алип, Косович (Гуральски, 72), Вороговский, Рикарду Алвеш (Абикен, 84), Жуау Паулу да Силва (Алыкулов, 75), Канте Мартинес (Шушеначев, 85).
Предупреждения: Магомедалиев, 18. Ваджи, 27. Рикарду Алвеш, 64. Шушеначев, 90+5.
Судья: Арановский (Украина).
21 октября. Баку. Стадион «Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова».
Группа E
«Маккаби Хайфа» (Израиль) — «Славия Пр» (Чехия) — 1:0 (1:0)
Гол: Доньо, 24.
«Маккаби Хайфа» (Израиль): Коэн, Тавата (Менахем, 62), Планич, Гольдберг, Меир, Хосе Родригес, Жабер (Гершон, 84), Мохамед, Ацили (Чери, 69), Доньо (Саар, 69), Давид (Хазиза, 61).
«Славия Пр» (Чехия): Коларж, Качараба, Ба, Усу, Станчу (Лингр, 66), Траоре, Оскар Дорли, Шранц (Экпай, 76), Олайинка, Плавшич (Шамек, 46), Кухта (Крменчик, 67).
Предупреждения: Гольдберг, 9. Тавата, 41. Ба, 45. Коэн, 71. Шамек, 90+1. Менахем, 90+5.
Судья: Фаркаш (Венгрия).
21 октября. Хайфа. Стадион «Самми Офер».
Группа E
«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Унион Б» (Германия) — 3:1 (2:1)
Голы: Джаханбахш, 11 (1:0). Линссен, 29 (2:0). Авонийи, 35 (2:1). Синистерра, 76 (3:1).
«Фейеноорд» (Нидерланды): Бейло, Траунер, Гертрайда, Маласиа, Педерсен, Торнстра, Тил, Оркун Кекчю (Эурснес, 83), Линссен (Дессерс, 83), Джаханбахш (Нелсон, 83), Синистерра.
«Унион Б» (Германия): Луте, Триммель, Кнохе (Фогльзаммер, 78), Баумгартль, Еккель, Пухач (Гиссельманн, 79), Хедира, Премель, Мевальд (Тойхерт, 79), Крузе (Беккер, 67), Авонийи (Беренс, 66).
Предупреждения: Хедира, 78. Фогльзаммер, 90.
Судья: Круашвили (Грузия).
21 октября. Роттердам. Стадион «Де Кайп».
Группа F
«Копенгаген» (Дания) — ПАОК (Греция) — 1:2 (0:2)
Голы: Сидклей, 19 (0:1). А.Живкович, 38 (0:2). Биель, 80 (1:2).
«Копенгаген»: Грабара, Бойлесен, Анкерсен, Дикс, Хочолава, Лерагер, Биель, Йоханнессон (Йелерт, 74), Балдурссон (Сингх, 17. Хейлунд, 84), Винн, Бовинг (Юнссон, 11).
ПАОК (Греция): Пасхалакис, Сидклей, Михай, Михаилидис (Варела, 74), Лукас Тэйлор, Бисесвар (Аугусту, 74), Шваб (Эль-Каддури, 64), Эсити, Митрицэ (Мург, 87), А.Живкович, Свидерски (Акпом, 83).
Предупреждения: Михаилидис, 22. Лерагер, 41. Йоханнессон, 52. Пасхалакис, 69. А.Живкович, 82. Свидерски, 83. Винн, 88.
Удаление: Грабара, 9.
Судья: Ламбрехтс (Бельгия).
21 октября. Копенгаген. Стадион «Паркен».
Группа B
«Анортосис Фамагуста» (Кипр) — «Флора» (Эстония) — 2:2 (2:1)
Голы: Делетич, 25 (1:0). Попович, 28 (2:0). Саппинен, 38 (2:1). Саппинен, 80 (2:2).
«Анортосис Фамагуста» (Кипр): Цур, Амбарцумян (Корреа, 46), Араюури, Антониадес (Авраам, 75), Рисванис, Хушбауэр, Артиматас, Варда, Попович (Иоанну, 69), Делетич (Кальцас, 59), Качарава (Христодулопулос, 60).
«Флора» (Эстония): Игонен, Калласте, Кууск, Лиландер, Пюрг, Васильев, Поом (Миллер, 70), Соометс, Зенев, Ойямаа (Аллику, 66), Саппинен (Кураксин, 83).
Предупреждения: Рисванис, 18. Аллику, 81.
Судья: Вод (Венгрия).
21 октября. Никосия. Стадион ГСП.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю