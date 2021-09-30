«Тоттенхэм» разгромил «Муру» и другие результаты матчей Лиги конференций

«Тоттенхэм» победил «Муру» в матче Лиги конференций. Встреча завершилась со счетом 5:1.

Хет-трик в составе «Тоттенхэма» оформил Гарри Кейн. Еще по голу забили Джовани Ло Сельсо и Деле Алли. У «Муры» отличился Жига Коус.

В другом матче группы G «Ренн» обыграл «Витесс» со счетом 2:1. За «Ренн» забивали Серу Гирасси и Камалдин Сулемана. В составе «Витесса» отличился Максимилиан Виттек.

В матчах группы H «Карабах» победил «Омонию» (4:1), а «Базель» разгромил «Кайрат» (4:2).

«Копенгаген» обыграл «Линколн» в матче группы F (3:1). ПАОК и «Слован» сыграли вничью (1:1).

Во встречах группы Е «Фейеноорд» победил «Славию» со счетом 2:1, а «Унион» с крупным счетом обыграл «Маккаби» (3:0).

Лига конференций

Группа G

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Мура» (Словения) — 5:1 (2:0)

Голы: Алли, 4 — с пенальти (1:0). Ло Сельсо, 8 (2:0). Коус, 53 (2:1). Кейн, 68 (3:1). Кейн, 76 (4:1). Кейн, 88 (5:1).

«Тоттенхэм Хотспур» (Англия): Голлини, Доэрти, Родон, Ромеро, Регилон (Эмерсон Роял, 80), Уинкс, Алли (Сон Хын Мин, 59), Ло Сельсо, Скипп (Хейбьерг, 69), Хиль (Лукас Моура, 60), Скарлетт (Кейн, 60).

«Мура» (Словения): Обрадович, Коус (Лотрич, 75), Штурм, Карничник, Горенц, Хорват (Оуро, 75), Марушко, Лорбек (Мандич, 75), Козар, Мулахусейнович (Шкофлек, 62), Мароша (К.Ципот, 84).

Предупреждения: Обрадович, 3. Скипп, 61. Мароша, 74.

Судья: Фрид (Израиль).

30 сентября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Группа G

«Витесс» (Нидерланды) — «Ренн» (Франция) — 1:2 (1:0)

Голы: Виттек, 30 (1:0). Гирасси, 54 — с пенальти (1:1). Сулемана, 70 (1:2).

«Витесс» (Нидерланды): Шуберт, Даса, Расмуссен, Дуки, Базур (Гаек, 58), Беро, Тронстад, Гбохо (Манхуф, 71), Виттек, Фредериксен (Дарфалу, 71), Опенда.

«Ренн»: Гомис, Траоре (Ассиньон, 72), Агерд, Баде, Трюффер, Буриго (Террье, 46), Сантамария, Тэ (Мартен, 72), Лаборд (Сулемана, 46), Гирасси (Омари, 77), Чауна.

Предупреждения: Сантамария, 10. Траоре, 35. Буриго, 45+1. Тронстад, 47. Баде, 56. Гаек, 61. Опенда, 68. Ассиньон, 90+2. Беро, 90+2.

Удаление: Баде, 73.

Судья: Клэнси (Шотландия).

30 сентября. Арнем. Стадион «ГелреДом».

Группа E

«Унион Б» (Германия) — «Маккаби Хайфа» (Израиль) — 3:0 (1:0)

Голы: Фогльзаммер, 33 (1:0). Беренс, 48 (2:0). Авонийи, 76 (3:0).

«Унион Б» (Германия): Реннов, Триммель, Кнохе, Гиссельманн, Фридрих, Хедира (Рюерсон, 83), Харагути, Мевальд (Премель, 73), Фогльзаммер (Пухач, 79), Беккер (Озтунали, 78), Беренс (Авонийи, 73).

«Маккаби Хайфа» (Израиль): Коэн, Гершон, Планич (Арад, 80), Менахем, Меир, Дахан (Давид, 46), Чери, Хосе Родригес, Мохамед (Жабер, 73), Ацили (Хазиза, 63), Доньо (Саар, 64).

Предупреждения: Планич, 27. Дахан, 32. Беренс, 42. Триммель, 71. Харагути, 89.

Судья: Уолш (Шотландия).

30 сентября. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».

Группа E

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Славия Пр» (Чехия) — 2:1 (2:0)

Голы: Оркун Кекчю, 14 (1:0). Линссен, 24 (2:0). Холеш, 63 (2:1).

«Фейеноорд» (Нидерланды): Бейло, Траунер, Сенеси, Маласиа, Педерсен, Торнстра, Тил, Оркун Кекчю (Эурснес, 64), Линссен, Джаханбахш (Гертрайда, 78), Синистерра (Дессерс, 65).

«Славия Пр» (Чехия): Мандоус, Холеш, Ба, Усу, Станчу (Лингр, 46), Масопуст (Шранц, 69), Шевчик (Крменчик, 76), Экпай (Плавшич, 46), Траоре, Оскар Дорли, Тецл (Кухта, 46).

Предупреждения: Маласиа, 62. Траоре, 65. Эурснес, 73. Ба, 77. Кухта, 79. Торнстра, 84. Тил, 87.

Судья: Петреску (Румыния).

30 сентября. Роттердам. Стадион «Де Кайп».

Группа H

«Базель» (Швейцария) — «Кайрат» (Казахстан) — 4:2 (3:0)

Голы: Артур Кабрал, 15 (1:0). Ланг, 21 (2:0). Ланг, 40 (3:0). Ндой, 49 (4:0). Канте Мартинес, 65 (4:1). Рикарду Алвеш, 69 (4:2).

«Базель»: Линднер, Ланг, Эрай Джемерт (Джига, 46), Пельмар, Тавареш, Фрай (Бюргер, 61), Касами, Паласиос, Миллар (Жегрова, 59), Ндой (Кинтилья, 86), Артур Кабрал (Эспозито, 60).

«Кайрат» (Казахстан): Покатилов, Поляков, Баньяк, Дугалич, Миканович (Вороговский, 66), Алип, Оганесян, Косович (Шушеначев, 66), Рикарду Алвеш, Вагнер Лав (Алыкулов, 86), Канте Мартинес.

Предупреждения: Дугалич, 12. Фрай, 50. Джига, 69.

Судья: Аттуэлл (Англия).

30 сентября. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк».

Группа H

«Омония» (Кипр) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:4 (1:0)

Голы: Лецьякс, 40 (1:0). Кади, 52 (1:1). Шейдаев, 73 (1:2). Медведев, 79 (1:3). Кади, 90+4 (1:4).

«Омония» (Кипр): Фабиану, Губочан, Лецьякс, Ланг, Псалтис, Хорди Гомес, Папулис (Лоизу, 46), Баширу (Шеху, 30), Захариу (Шчепович, 65), Тзионис, Какуллис (Ботеак, 64).

«Карабах» (Азербайджан): Магомедалиев, Медведев, Гусейнов, Медина, Озобич (Гулиев, 74), Гараев, Зубир, Байрамов, Патрик Андраде (Ришард Алмейда, 85), Кади, Ваджи (Шейдаев, 66).

Предупреждения: Патрик Андраде, 37. Захариу, 62.

Судья: Мэдден (Шотландия).

30 сентября. Никосия. Стадион ГСП.

Группа F

«Копенгаген» (Дания) — «Линколн» (Гибралтар) — 3:1 (2:1)

Голы: Дикс, 4 (1:0). Роса, 33 (1:1). Винн, 45+2 — с пенальти (2:1). Стаге, 52 (3:1).

«Копенгаген»: Грабара, Бойлесен, Дикс (Анкерсен, 67), Хочолава (Габриэльсен, 80), Кристансен, Зека, Лерагер (Йоханнессон, 60), Биель (Харальдссон, 80), Стаге, Винн, Бовинг (Сингх, 68).

«Линколн» (Гибралтар): Солер, Уайсмэн, Р.Чиполина, Бритто (Торилья, 61), Бернарду Лопеш, Тоскано, Уокер (Карралеро, 62), Яхая, Роса (Аньон, 73), Кике Гомес (Кашаро, 73), Араиса (Ронан, 78).

Предупреждение: Дикс, 64.

Судья: Монзуль (Украина).

30 сентября. Копенгаген. Стадион «Паркен».

Группа F

ПАОК (Греция) — «Слован Бр» (Словакия) — 1:1 (1:1)

Голы: Акпом, 9 (1:0). Грин, 15 (1:1).

ПАОК (Греция): Пасхалакис, Сидклей (Виейринья, 69), Михай, Михаилидис, Лукас Тэйлор, Шваб (Куртич, 68), Эсити, Митрицэ (Константелиас, 74), Аугусту (Бисесвар, 58), А.Живкович, Акпом (Свидерски, 74).

«Слован Бр» (Словакия): Хован, Кашия, Паушек, Медведев (Абена, 82), Божиков, Канкава, де Кампс (Уче Агбо, 33), Дражич (Змрхал, 71), Хенти, Грин (Чаврич, 83), Да Сильва (Мраз, 71).

Предупреждения: де Кампс, 17. Медведев, 40. Митрицэ, 68. Хенти, 86. Мраз, 90+2.

Судья: Пиньейру (Португалия).

30 сентября. Салоники. Стадион «Тумба».