Футбол
Лига конференций
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Игры
Главная
Футбол
Лига конференций

24 августа, 23:45

ПАОК без Оздоева обыграл «Хартс» в матче Лиги конференций

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрия Живкович (ПАОК) радуется забитому голу в ворота «Хартса».
Фото ФК ПАОК, Соцсети

ПАОК на выезде обыграл «Хартс» в первом матче финала квалификации Лиги конференций — 2:1.

За греческий клуб голами отметились Штефан Шваб с пенальти (12-я минута) и Андрия Живкович (75-я). У команды из Шотландии единственный мяч забил Лоуренс Шенкленд, который на 9-й минуте реализовал 11-метровый удар.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев пропустил этот матч из-за отсутствия британской визы.

Ответная игра между командами пройдет 31 августа.

Лига конференций. Плей-офф
24 авг, 21:45. Tynecastle Park (Эдинбург)
Хартс
1:2
ПАОК
Лига конференций. Плей-офф
24 авг, 21:45. AFAS Stadion (Алкмар)
АЗ
1:1
Бранн
Лига конференций. Плей-офф. Путь чемпионов
24 авг, 21:45. Suva Reka City Stadium (Сува-Река)
Балкани
4:1
БАТЭ

Магомед Оздоев
Лига конференций
ФК ПАОК
ФК Хартс
1
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Осасуна» не смогла обыграть «Брюгге» в матче отбора Лиги конференций
Новости
RSS RSS
Все новости