ПАОК без Оздоева обыграл «Хартс» в матче Лиги конференций

ПАОК на выезде обыграл «Хартс» в первом матче финала квалификации Лиги конференций — 2:1.

За греческий клуб голами отметились Штефан Шваб с пенальти (12-я минута) и Андрия Живкович (75-я). У команды из Шотландии единственный мяч забил Лоуренс Шенкленд, который на 9-й минуте реализовал 11-метровый удар.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев пропустил этот матч из-за отсутствия британской визы.

Ответная игра между командами пройдет 31 августа.