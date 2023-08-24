ПАОК без Оздоева обыграл «Хартс» в матче Лиги конференций
ПАОК на выезде обыграл «Хартс» в первом матче финала квалификации Лиги конференций — 2:1.
За греческий клуб голами отметились Штефан Шваб с пенальти (12-я минута) и Андрия Живкович (75-я). У команды из Шотландии единственный мяч забил Лоуренс Шенкленд, который на 9-й минуте реализовал 11-метровый удар.
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев пропустил этот матч из-за отсутствия британской визы.
Ответная игра между командами пройдет 31 августа.
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