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Сегодня, 12:28

Мирча Луческу о матче с «Бешикташем»: «Мы играли против сборной Африки»

Руслан Минаев
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Мирча Луческу.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу высказался о составе «Бешикташа» после матча квалификации Лиги конференций (2:3).

Румынский специалист сравнил состав стамбульской команды со сборной Африки.

«Мы играли против сборной Африки, а не против «Бешикташа». Очень трудно играть против них с 11 доморощенными футболистами.

Они воспользовались неопытностью наших игроков и забили голы. Это хорошая команда, они сделали хорошие трансферы», — сказал экс-тренер «Зенита» после игры.

Включая замены, в составе «Бешикташа» в матче сыграли 5 африканцев: ганец Дэниэл Амарти, гамбиец Омар Колли, камерунец Венсан Абубакар и два представителя Демократической Республики Конго — Артюр Масуаку и Джексон Мюлека.

Стамбульский клуб победил благодаря голу Бахтиера Зайнутдинова. Экс-игрок ЦСКА забил победный гол в ворота «Динамо» Киев на 90+5-й минуте матча.

После матча главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш оценил игру игрока сборной Казахстана.

Мирча Луческу
Лига конференций
ФК Бешикташ
ФК Динамо (Киев)
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