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Сегодня, 11:18

Чурчич — о выходе «Тобола» в финал отбора ЛК: «У наших игроков было огромное желание, они отдали все силы на поле»

Алина Савинова
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Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич высказался об ответном матче с «Дерри Сити» в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

«Очень тяжелая была игра. Соперник очень агрессивный, с максимальной дисциплиной. Но мы такого и ожидали. Тяжело было адаптироваться, в том числе и из-за разницы во времени, которая составляла пять часов. Очень тяжело! У футболистов нашей команды было огромное желание. Спасибо им, они отдали все силы на поле. Да, у нас были моменты, но, к сожалению, не забили. С успехом представили Казахстан и Костанай. Спасибо болельщикам, которые постоянно нас поддерживают. Шаг за шагом двигаемся вперед», — приводит Legalbet.kz слова Чурчича.

Основное время и дополнительные таймы ответного матча между «Тоболом» и «Дерри Сити» завершился со счетом 1:0 в пользу клуба из Северной Ирландии. Так как в первой игре победу одержал «Тобол» (1:0), команды исполнили серию послематчевых пенальти, в которой сильнее оказался казахстанский клуб — 6:5.

В финале квалификации Лиги конференций «Тобол» сыграет с «Викторией» Пльзень.

Источник: https://legalbet.kz/news/churchich-o-prohode-tobola-v-plej-off-lk-u-futbolistov/
Футбол
ФК Тобол
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