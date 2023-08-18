Игроки киевского «Динамо» и «Ариса» устроили потасовку после матча Лиги конференций

Киевское «Динамо» 17 августа в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций в серии пенальти обыграло греческий «Арис» (2:1, 6:5 по пен.).

После игры вратарь киевского клуба Георгий Бущан стал показывать провокационные жесты болельщикам соперников, из-за чего на поле возникла потасовка между футболистами обеих команд. Ранее болельщики «Ариса» вывесили антинацистский баннер.

«Динамо» в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с «Бешикташем».