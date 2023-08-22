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Сегодня, 21:18

Novasports: Оздоеву не выдают визу в Шотландию на матч Лиги конференций

Руслан Минаев
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Магомед Оздоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитнику ПАОКа Магомеду Оздоеву не выдают визу в Шотландию на матч с «Хартсом» в квалификации Лиги конференций, сообщает греческое издание Novasports.

По информации издания, сейчас игрок находится в посольстве Соединенного Королевства в Сербии, так как все визы отправляются туда, а после — в остальные страны. Отмечается, что представители ПАОКа находятся в прямом контакте с Министерством иностранных дел Греции.

В клубе надеются, что ситуация разрешится в среду, 23 августа.

Матч против «Хартс» в финале квалификации Лиги конференций состоится 24 августа в Эдинбурге.

Источник: Novasports
Магомед Оздоев
Лига конференций
ФК ПАОК
ФК Хартс
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