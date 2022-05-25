Булыкин назвал фаворита в финале Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд»

Бывший игрок «Аякса» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финала Лиги конференции между «Ромой» и «Фейеноордом». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

«Я считаю, что в этом матче «Рома» — фаворит. Но в финалах всегда есть непредсказуемость. За это мы и любим футбол. Может случиться все, что угодно. На бумаге, «Рома» сегодня фаворит и должна побеждать», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В полуфинале турнира «Рома» обыграла «Лестер» (1:1 и 1:0), а «Фейеноорд» победил «Марсель» (3:2, 0:0).