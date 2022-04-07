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7 апреля, 23:56

«Буде-Глимт» Хайкина одержал волевую победу над «Ромой» в четвертьфинале Лиги конференций

«Буде-Глимт переиграл «Рому» в первом матче четвертьфинала Лиги конференций
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 апреля. «Буде-Глимт» — «Рома» — 2:1.
Фото AFP

«Буде-Глимт» и «Рома» провели первый матч в рамках четвертьфинала Лиги конференций. Встреча, которая прошла в Норвегии, завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1.

Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин вышел в стартовом составе и провел полный матч.

Ответная встреча пройдет 14 апреля. Игра пройдет в столице Италии — Риме.

Лига конференций. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
2:1
Рома
Голы
Пеллегрини, 43 (0:1), Сальтнес, 56 (1:1), Ветлесен, 89 (2:1)
Буде-Глимт
Хайкин Сампстед Хейбротен Вембангомо Моэ (Квиле, 90+1) Ветлесен Сальтнес Хаген Пеллегрино Эспейорд (Бонифас, 77) Кумсон (Мугиша, 82)
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп Роджер Ибаньес Манчини (Смоллинг, 69) Кумбулла Кристанте Пеллегрини Сержиу Оливейра Залевски (Винья, 65) Мхитарян (Шомуродов, 65) Абрахам
Предупреждения
Кристанте 18’, Винья 88’
Судьи
Гезюбюйюк (Голландия)

Никита Хайкин
ФК Буде-Глимт
ФК Рома
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