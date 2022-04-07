«Буде-Глимт» Хайкина одержал волевую победу над «Ромой» в четвертьфинале Лиги конференций
«Буде-Глимт переиграл «Рому» в первом матче четвертьфинала Лиги конференций
«Буде-Глимт» и «Рома» провели первый матч в рамках четвертьфинала Лиги конференций. Встреча, которая прошла в Норвегии, завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1.
Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин вышел в стартовом составе и провел полный матч.
Ответная встреча пройдет 14 апреля. Игра пройдет в столице Италии — Риме.
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