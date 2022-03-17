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«Базель» — «Марсель»: где смотреть прямую трансляцию матча Лиги конференций

Прямая трансляция 1/8 финала Лиги конференций «Базель» — «Марсель» 17 марта
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Федор Чалов.
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17 марта «Базель» на своем поле проведет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций с «Марселем». Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле и начнется в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Базель» — «Марсель». Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на канале «Матч Футбол 3». Она начнется в 20.30.

В стартовом составе «Базеля» выйдет российский форвард Федор Чалов. Футболист выступает за швейцарскую команду на правах аренды, он принадлежит ЦСКА.

В первом матче 1/8 финала Лиги конференций «Марсель» одержал победу над «Базелем» со счетом 2:1.

Лига конференций. 1/8 финала
17 мар, 20:45. St. Jakob Park (Базель)
Базель
Марсель
Федор Чалов
Футбол
Лига конференций
ФК Базель
ФК Марсель
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Чалов попал в стартовый состав «Базеля» на матч Лиги конференций с «Марселем»
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