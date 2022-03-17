17 марта «Базель» на своем поле проведет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций с «Марселем». Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле и начнется в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Базель» — «Марсель». Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на канале «Матч Футбол 3». Она начнется в 20.30.

В стартовом составе «Базеля» выйдет российский форвард Федор Чалов. Футболист выступает за швейцарскую команду на правах аренды, он принадлежит ЦСКА.

В первом матче 1/8 финала Лиги конференций «Марсель» одержал победу над «Базелем» со счетом 2:1.