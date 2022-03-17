Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 22:39

«Базель» проиграл «Марселю» и вылетел из Лиги конференций, Чалов получил желтую

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Федор Чалов (справа).
Фото AFP

17 марта «Базель» на своем поле проиграл «Марселю» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Встреча прошла на стадионе «Санкт-Якоб Парк».

У «Базеля» отличился Дан Ндой. За «Марсель» голы забили Дженгиз Юндер и Валентин Ронжье.

Российский нападающий «Базеля» Федор Чалов вышел в старте своей команды, но не отметился результативными действиями. Он был заменен на 82-й минуте игры. На 26-й минуте матча Чалов получил желтую карточку.

По сумме двух встреч «Марсель» переиграл «Базель» с общим счетом — 4:2. Французская команда вышла в 1/4 финала Лиги конференций.

Лига конференций. 1/8 финала
17 мар, 20:45. St. Jakob Park (Базель)
Базель
1:2
Марсель
Голы
Ндой, 63 (1:0), Дженгиз Юндер, 74 (1:1), Ронжье, 90+3 (1:2)
Нереализованный пенальти
Харит 35
Базель
Линднер Ланг (Каттербах, 67) Пельмар Тавареш Фрай Бюргер (Касами, 68) Джака (Паласиос, 82) Эспозито Миллар Ндой (Малес, 87) Чалов (Чипперфильд, 82)
Марсель
Манданда Салиба Перес Чалета-Цар Лирола (Камара, 73) Гендузи Харит (Жерсон, 63) Ронжье Гей Бакамбю (Милик, 63) Дженгиз Юндер (Балерди, 90+3)
Предупреждения
Чалов 26’, Бюргер 34’, Ндой 76’, Тавареш 90+4’  -  Перес 70’, Манданда 86’, Балерди 90+4’, Жерсон 90+5’
Судьи
Диаш (Португалия)
Федор Чалов
Футбол
Лига конференций
ФК Базель
ФК Марсель
0
Читайте также
Лыжные марафоны: как они устроены, кто их бегает и сколько зарабатывает
Кирилл Капризов – «новый Овечкин». Звезда «Миннесоты» бьет рекорды и сражается за звание лучшего россиянина в НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Базель» — «Марсель»: где смотреть прямую трансляцию матча Лиги конференций
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости