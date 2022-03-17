«Базель» проиграл «Марселю» и вылетел из Лиги конференций, Чалов получил желтую

17 марта «Базель» на своем поле проиграл «Марселю» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Встреча прошла на стадионе «Санкт-Якоб Парк».

У «Базеля» отличился Дан Ндой. За «Марсель» голы забили Дженгиз Юндер и Валентин Ронжье.

Российский нападающий «Базеля» Федор Чалов вышел в старте своей команды, но не отметился результативными действиями. Он был заменен на 82-й минуте игры. На 26-й минуте матча Чалов получил желтую карточку.

По сумме двух встреч «Марсель» переиграл «Базель» с общим счетом — 4:2. Французская команда вышла в 1/4 финала Лиги конференций.