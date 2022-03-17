Чалов попал в стартовый состав «Базеля» на матч Лиги конференций с «Марселем»

Российский нападающий Федор Чалов вошел в стартовый состав «Базеля» на ответный матч 1/8 финала Лиги конференций с «Марселем». Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА 17 марта.

Стартовый состав «Базеля»: Линднер — М. Ланг, Ф. Фрай, Пельмар, Тавареш — Т. Джака, Бюргер — Ндой, Эспозито, Миллар — Чалов.

Встреча «Базель» — «Марсель» пройдет в Швейцарии сегодня и начнется в 20.45 по московскому времени.

Первый матч между командами завершился со счетом 2:1 в пользу «Марселя».