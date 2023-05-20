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«АЗ» осудил своих фанатов, устроивших потасовку в матче с «Вест Хэмом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«АЗ» выступил с заявлением по поводу инцидента в концовке ответного матча 1/2 финала Лиги конференций с «Вест Хэмом».

«Пока все надеялись на исторический еврокубковый матч, он превратился в кромешную тьму из-за событий после финального свистка арбитра. Все превратилось в ночь, чтобы размышлять со стыдом. Не из-за футбола, а из-за поведения некоторых человек. К сожалению, мы не можем использовать слово «болельщики» по отношению к этим людям.

То, что произошло, выходит за все рамки. Клуб еще раз искренне извиняется перед «Вест Хэмом» и тысячами болельщиков, которые также пострадали от неправомерного поведения.

«АЗ» вместе с полицией, прокуратурой и муниципалитетом Алкмара оценит, что именно произошло, как это могло произойти и что необходимо улучшить. Понятно, что нужно что-то улучшать. Частью оценки является тщательный просмотр всех доступных видеозаписей, чтобы соответствующие последствия могли настичь тех, кто несет ответственность за это возмутительное поведение.

«АЗ» — цивилизованный клуб, в котором первостепенное значение имеют спортивное мастерство, нормы и ценности. Клуб сделает все возможное вместе с соответствующими властями для выявления этих лиц и принятия соответствующих мер», — говорится в сообщении на сайте команды.

Футбол
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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