Черчесов: «В финале Лиги конференций фаворита не вижу»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» высказался о полуфиналах Лиги конференций.

В 1/2 финала «Вест Хэм» обыграл АЗ (2:1, 1:0), а «Фиорентина» одержала победу над «Базелем» (1:2, 3:1).

— Чемпионат Англии котируется намного выше нидерландского, поэтому, наверное, мало кто удивился тому, что «молотобойцы» прошли АЗ. Что касается противостояния «Базель» — «Фиорентина», то еще относительно недавно швейцарцы выступали в Лиге чемпионов, тогда как «фиалки» в Европе давно себя не проявляли. Но сейчас «Базель» у себя в стране не лучший клуб, а флорентийцы как раз прибавили. Ну и потом, у них тренер с такой итальянской фамилией (Винченцо Итальяно. — Прим. Г.К.), так что как без него в сезоне, когда сразу три команды серии А добрались до финалов еврокубков? По первой встрече «Фиорентина» показалась мне более цельным коллективом, так что ее успех в ответной меня совсем не удивил. А в финале фаворита не вижу, — сказал Черчесов «СЭ».

Финальный матч Лиги конференций между «Вест Хэмом» и «Фиорентиной» пройдет 7 июня в Праге.

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