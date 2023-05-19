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Сегодня, 00:29

В конце матча «АЗ» — «Вест Хэм» произошла потасовка с участием игроков и болельщиков

Евгений Козинов
Корреспондент
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В концовке ответного матча 1/2 финала Лиги конференций «АЗ» — «Вест Хэм» (0:1) болельщики голландской команы прорвались на гостевой сектор «молотобойцев». Возникла потасовка.

На трибуне находились родственники и друзья игроков английской команды, поэтому футболисты и тренерский штаб вмешались в происходящее.

В первом матче выиграл тоже «Вест Хэм», поэтому команда вышла в финал, где встретится с победителем пары «Базель» — «Фиорентина». Финальный матч пройдет 7 июня в Праге.
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