Сборная Украины — в полуфинале молодежного Евро. Выбили французов и готовятся к встрече с Испанией

Уже добились исторического результата.

Сборная Украины пока удачно выступает на молодежном чемпионате Европы, проходящем во Франции. На групповой стадии команда Руслана Ротаня обыграла Хорватию (2:0), с минимальным счетом переиграла Румынию (1:0) и сыграла вничью с испанцами (2:2). Первыми в группе стали испанцы из-за того, что забили на один мяч больше. Теперь в полуфинале командам предстоит еще одна встреча.

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Сильна адаптацией, но «привозит» моменты

В успех украинской молодежки перед Евро не сильно верили даже на родине. Команда не смогла отобраться на предыдущий чемпионат Европы, тренер Ротань завалил весенний отрезок в УПЛ (параллельно с молодежкой он тренирует «Александрию»), ведущий центральный защитник Забарный отказался от участия в турнире, а главная звезда Михаил Мудрик приехал в расположение сборной с травмой.

Сила команды — в адаптации под соперника. Украинцы умеют вовремя закрываться и быстро выходить на половину поля соперника. Так была одержана победа над Францией, которая гарантировала Украине путевку в полуфинал (повторение лучшего результата на молодежных Евро) и первую в историю путевку на Олимпийские игры. Как и любая команда с большим числом молодых футболистов, команда Ротаня не всегда четко выдерживает тактические установки и «привозит» моменты у своих ворот. Но в целом таких эпизодов не так много, как обычно на уровне сборных — украинцы выглядят довольно цельно, хотя играют и без особых изысков.

Многие отмечают роль Ротаня. Под его руководством молодежка стала выглядеть уверенно. Плюс, вероятно, пошел на пользу отъезд легионеров из УПЛ, что открыло дорогу в основу ряду молодых талантов. В одном только «Шахтере» шансы проявить себя получили Мудрик, Бондаренко, Судаков и Крыськив — одни из лидеров молодежной сборной прямо сейчас.

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Лидеры

Естественно, все взоры прикованы в первую очередь к Мудрику, за которого полгода назад «Челси» вывалил 70 миллионов евро. В Лондоне у вингера пока не клеится — 0 голов и 2 результативные передачи за 15 матчей. Евро он начал в качестве игрока запаса из-за повреждения, но провел мощный матч с Францией.

Хотя Мудрика в этом составе затмевает атакующий полузащитник Георгий Судаков, забивший три мяча в четырех матчах, в том числе оформивший дубль в ворота французов. Плюс хороший турнир проводит центральный полузащитник Бондаренко, на котором держится конструкция в центре поля. Ну и выделяется другой представитель «Шахтера» Анатолий Трубин, которого уже несколько лет считают одним из самых перспективных вратарей Европы. В отсутствие Забарного у него много работы, но он с ней уверенно справляется.

«Мы показали, что умеем играть командой, — говорил после победы над Францией Судаков. — Конечно, французские игроки сильны индивидуально, были моменты, когда приходилось терпеть. Но все увидели, что мы умеем играть с мячом в ногах, а не просто отбиваться».

Полуфинальный матч Испания — Украина состоится 5 июля в 22.00 по московскому времени. В параллельном полуфинале сыграют молодежные сборные Израиля и Англии.