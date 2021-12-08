Юношеская сборная России узнала соперников по элитному раунду чемпионата Европы-2022

В среду, 8 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда чемпионата Европы-2022 среди юношеских сборных (U-19). В Элитном раунде сборная России сыграет с Данией, Испанией и Австрией, сообщает сайт РФС.

Группа 1: Турция, Венгрия, Израиль, Шотландия.

Группа 2: Франция, Босния и Герцеговина, Чехия, Швеция.

Группа 3: Португалия, Англия, Ирландия, Армения.

Группа 4: Хорватия, Грузия, Румыния, Исландия.

Группа 5: Италия, Бельгия, Финляндия, Германия.

Группа 6: Нидерланды, Украина, Норвегия, Сербия.

Группа 7: Россия, Дания, Испания, Австрия.

Матчи пройдут в марте 2022-го. Какие страны примут мини-турниры, будет сообщено позднее.

На Евро пройдут только лучшие команды каждой из групп. Чемпионат Европы (U-19) пройдет в Словакии с 20 июля по 2 августа. Страна-хозяйка получила прямую путевку в финальный турнир.