Россия сыграет с Сербией, Кипром и Гибралтаром в отборе на чемпионат Европы-2023 U-17
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне 8 декабря состоялась жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы-2023 среди юношеских сборных (U-17). Соперниками сборной России (игроки 2006 г. р.) стали команды Сербии, Кипра и Гибралтара.
Группа 1: Португалия, Словения, Фарерские острова, Казахстан.
Группа 2: Босния и Герцеговина, Украина, Азербайджан, Лихтенштейн.
Группа 3: Англия, Израиль, Грузия, Литва.
Группа 4: Шотландия, Чехия, Северная Ирландия, Мальта.
Группа 5: Австрия, Польша, Черногория, Андорра.
Группа 6: Бельгия, Дания, Румыния, Эстония.
Группа 7: Швеция, Хорватия, Уэльс, Албания.
Группа 8: Италия, Греция, Финляндия, Косово.
Группа 9: Франция, Исландия, Северная Македония, Люксембург.
Группа 10: Ирландия, Норвегия, Белоруссия, Армения.
Группа 11: Сербия, Россия, Кипр, Гибралтар.
Группа 12: Германия, Словакия, Латвия, Молдавия.
Группа 13: Турция, Швейцария, Болгария, Сан-Марино.
Мини-турнир отборочного раунда Евро с участием сборной России пройдет на Кипре с 1 по 7 ноября. Даты игровых дней: 1, 4 и 7 ноября.
В элитный раунд пройдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре команды, занявшие третьи места, с лучшими показателями в матчах против первой и второй сборных квартета. Нидерланды и Испания — лидеры рейтинга УЕФА — получили прямые путевки в следующий раунд.
Финальный турнир чемпионата Европы-2023 U-17 пройдет в Венгрии в мае 2023 года. В нем примут участие 16 команд, страна-хозяйка получила прямую путевку.
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