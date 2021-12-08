Россия сыграет с Сербией, Кипром и Гибралтаром в отборе на чемпионат Европы-2023 U-17

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне 8 декабря состоялась жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы-2023 среди юношеских сборных (U-17). Соперниками сборной России (игроки 2006 г. р.) стали команды Сербии, Кипра и Гибралтара.

Группа 1: Португалия, Словения, Фарерские острова, Казахстан.

Группа 2: Босния и Герцеговина, Украина, Азербайджан, Лихтенштейн.

Группа 3: Англия, Израиль, Грузия, Литва.

Группа 4: Шотландия, Чехия, Северная Ирландия, Мальта.

Группа 5: Австрия, Польша, Черногория, Андорра.

Группа 6: Бельгия, Дания, Румыния, Эстония.

Группа 7: Швеция, Хорватия, Уэльс, Албания.

Группа 8: Италия, Греция, Финляндия, Косово.

Группа 9: Франция, Исландия, Северная Македония, Люксембург.

Группа 10: Ирландия, Норвегия, Белоруссия, Армения.

Группа 11: Сербия, Россия, Кипр, Гибралтар.

Группа 12: Германия, Словакия, Латвия, Молдавия.

Группа 13: Турция, Швейцария, Болгария, Сан-Марино.

Мини-турнир отборочного раунда Евро с участием сборной России пройдет на Кипре с 1 по 7 ноября. Даты игровых дней: 1, 4 и 7 ноября.

В элитный раунд пройдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре команды, занявшие третьи места, с лучшими показателями в матчах против первой и второй сборных квартета. Нидерланды и Испания — лидеры рейтинга УЕФА — получили прямые путевки в следующий раунд.

Финальный турнир чемпионата Европы-2023 U-17 пройдет в Венгрии в мае 2023 года. В нем примут участие 16 команд, страна-хозяйка получила прямую путевку.