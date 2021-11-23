Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал о своем отношении к Instagram.

«Есть такие нотки в душе, что, наверное, это не нужно. Наверное, это не совсем правильно, когда ты выкладываешь какие-то вещи. Я не за всем слежу! Я даже не до конца понимаю, кто на меня подписан», — сказал Галактионов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

37-летний Михаил Галактионов тренирует молодежную сборную России с декабря 2018 года.