Юношеская сборная России (U-19) упустила победу в матче против Хорватии
Юношеская сборная России упустила победу в матче против Хорватии
19:35
Юношеская сборная России (игроки 2003 года рождения) в Загребе провела матч международного турнира, в котором встретилась с хозяевами соревнований — командой Хорватии. Игра завершилась вничью — 3:3.
Причем хорваты сравняли счет в концовке второго тайма.
В турнире также принимают участие команды Болгарии и Швейцарии. 9 октября россияне сыграют с болгарами.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю