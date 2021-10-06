Юношеская сборная России (U-19) упустила победу в матче против Хорватии

Юношеская сборная России (игроки 2003 года рождения) в Загребе провела матч международного турнира, в котором встретилась с хозяевами соревнований — командой Хорватии. Игра завершилась вничью — 3:3.

Причем хорваты сравняли счет в концовке второго тайма.

В турнире также принимают участие команды Болгарии и Швейцарии. 9 октября россияне сыграют с болгарами.