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Юношеская сборная России (U-19) упустила победу в матче против Хорватии

Юношеская сборная России упустила победу в матче против Хорватии
19:35
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Юношеская сборная России (игроки 2003 года рождения) в Загребе провела матч международного турнира, в котором встретилась с хозяевами соревнований — командой Хорватии. Игра завершилась вничью — 3:3.

Причем хорваты сравняли счет в концовке второго тайма.

В турнире также принимают участие команды Болгарии и Швейцарии. 9 октября россияне сыграют с болгарами.

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Иван Шитик все материалы автора

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