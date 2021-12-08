Юношеская сборная России U-19 узнала соперников по 1-му отборочному раунду Евро-2023

В среду, 8 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда чемпионата Европы-2023 среди юношеских сборных (U-19). Соперниками сборной России стали команды Испании, Бельгии и Албании.

Группа 1: Чехия, Греция, Швейцария, Андорра.

Группа 2: Турция, Болгария, Азербайджан, Люксембург.

Группа 3: Украина, Швеция, Кипр, Косово.

Группа 4: Ирландия, Венгрия, Уэльс, Гибралтар.

Группа 5: Италия, Польша, Босния и Герцеговина, Эстония.

Группа 6: Австрия, Румыния, Латвия, Литва.

Группа 7: Испания, Бельгия, Россия, Албания.

Группа 8: Франция, Шотландия, Исландия, Казахстан.

Группа 9: Англия, Дания, Грузия, Черногория.

Группа 10: Норвегия, Сербия, Северная Македония, Сан-Марино.

Группа 11: Хорватия, Израиль, Финляндия, Фарерские острова.

Группа 12: Германия, Словакия, Беларусь, Армения.

Группа 13: Нидерланды, Словения, Северная Ирландия, Молдова.

Мини-турниры 1-го отборочного раунда Евро-2023 U-19 пройдут с 30 мая по 14 июня и с 19 сентября по 27. При необходимости может быть задействована пауза для подготовки к чемпионату мира-2022.

Группа сборной России отборочные матчи проведет в сентябре. Мини-турнир примет Бельгия.

В элитный раунд пройдут по две сборные из каждой группы, а также одна третья команда с лучшими показателями в матчах против первой и второй сборных квартета. Португалия — лидер таблицы коэффициентов УЕФА — получила прямую путевку во вторую стадию отбора.

В элитном раунде жеребьевкой будут сформированы 7 групп. В финальный турнир пройдут только команды, занявшие первые места. Чемпионат Европы-2023 U-19 пройдет в Мальте. Страна-хозяйка получила прямую путевку на Евро.