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Юношеская сборная России обыграла Германию на старте турнира в Израиле

18:06

Юношеская сборная России (игроки 2004 г.р.) победила Германию в первой игре мини-турнира в Израиле. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу команды главного тренера Ивана Шабарова.

Голы забивали Даниил Зорин, Никита Салтыков и Аким Белохонов. Следующую игру турнира сборная России проведет 15 декабря. В 13.00 по московскому времени начнется матч с командой ОАЭ.

Германия — Россия — 1:3 (1:2)

Голы: Зорин, 2 (0:1). Салтыков, 9 (0:2). Маккай, 17 (1:2). Белохонов, 62 (1:3).

Россия: Москвичев, Бессмертный, Першин (к), Кирш (Погостнов, 70), Крашевский, Столбов, Васильев, Зорин (Пяткин, 70), Салтыков (Марьянов, 83), Чупаев (Белохонов, 58), Гайнов (Дмитриев, 46).

Предупреждения: Чупаев, 26. Тохумчу (Германия), 56.

Судьи: Лайба, Вайнтрув, Бен Гур, Кляйн (все — Израиль).

12 декабря. Шфаим. «Комплекс Шфаим».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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Евгений Петров все материалы автора
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