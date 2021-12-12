Юношеская сборная России обыграла Германию на старте турнира в Израиле
Юношеская сборная России (игроки 2004 г.р.) победила Германию в первой игре мини-турнира в Израиле. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу команды главного тренера Ивана Шабарова.
Голы забивали Даниил Зорин, Никита Салтыков и Аким Белохонов. Следующую игру турнира сборная России проведет 15 декабря. В 13.00 по московскому времени начнется матч с командой ОАЭ.
Германия — Россия — 1:3 (1:2)
Голы: Зорин, 2 (0:1). Салтыков, 9 (0:2). Маккай, 17 (1:2). Белохонов, 62 (1:3).
Россия: Москвичев, Бессмертный, Першин (к), Кирш (Погостнов, 70), Крашевский, Столбов, Васильев, Зорин (Пяткин, 70), Салтыков (Марьянов, 83), Чупаев (Белохонов, 58), Гайнов (Дмитриев, 46).
Предупреждения: Чупаев, 26. Тохумчу (Германия), 56.
Судьи: Лайба, Вайнтрув, Бен Гур, Кляйн (все — Израиль).
12 декабря. Шфаим. «Комплекс Шфаим».
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