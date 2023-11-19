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Сегодня, 17:35

В УЕФА сообщили, что не получали запрос на проведение минуты молчания перед матчем Израиля и Польши

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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В пресс-службе УЕФА прокомментировали «СЭ» инцидент с несогласованной минутой молчания перед началом матча отборочного турнира чемпионата Европы-2025 между командами Израиля и Польши.

«В начале матча сборных U21 между Польшей и Израилем игроки обеих команд в одностороннем порядке решили объявить необъявленную минуту молчания. УЕФА хотел бы разъяснить, что никакого официального запроса о проведении этой минуты молчания в УЕФА никогда не поступало, и поэтому тот факт, что это произошло таким образом, был вызван недоразумением между всеми сторонами. УЕФА серьезно относится к таким запросам и поэтому требует, чтобы команды подавали официальный запрос для обеспечения последовательности в процессе оценки», — сообщили «СЭ» в пресс-службе УЕФА.

Встреча между молодежными сборными Израиля и Польши закончилась со счетом 2:1 в пользу поляков.

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