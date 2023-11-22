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Сегодня, 16:21

Сборную Франции могут дисквалифицировать с ЧМ U17

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Франции может быть дисквалифицирована с чемпионата мира среди команд до 17 лет, сообщает Sport News Africa.

Дисквалификация может случиться из-за форварда «Монпелье» Яниса Иссуфу. 17-летний нападающий, который выступает за Францию, в квалификации играл за сборную Нигера, которая также прошла в основную часть турнира. По правилам ФИФА, одному игроку запрещено играть за несколько сборных в рамках одного соревнования.

По информации источника, в сборной Франции не знали, что Иссуфу играл за другую национальную команду.

Франция дошла до 1/8 финала ЧМ U17, где сыграет со сборной Сенегала.

Футбол
Сборная Франции по футболу
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