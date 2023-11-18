Израильские и польские футболисты провели минуту после стартового свистка из-за запрета УЕФА

Молодежные сборные Израиля и Польши перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2025 провели минуту молчания, несмотря на запрет со стороны УЕФА.

Игроки устроили церемонию уже непосресдтвенно после начала игры. Они разыграли мяч и остались стоять в течение минуты в память о жертвах израильско-палестинского конфликта.

Матч завершился победой поляков — 2:1.

В ночь на 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о начале боевых действий.